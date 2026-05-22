Бивш шеф на полицията стана зам.-министър на правосъдието

Бившият шеф на полицията Станимир Станев е вторият зам.-министър на правосъдието в кабинета на Румен Радев.

Преди 10 дни беше назначена първата заместничка на министър Николай Найденов – съдията от Върховния административен съд Ива Кечева.

Станимир Станев е на 60 години. Той започва работа в МВР още през 1992 г. Последователно е заемал изпълнителски и ръководни длъжности в полицията – както и в главните дирекции „Охранителна полиция“ и „Криминална полиция“. Бил е началник на сектор в „Специализираното полицейско управление“ в София и шеф на отдел в „Криминална полиция“.

По-късно става финансов контрольор в Областната дирекция на МВР в Пловдив. От 2019 г. е финансов контрольор в ОД на МВР-Кърджали. След това е инспектор в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“.

От 4 декември 2020 г. е заместник-директор на Областната дирекция на МВР в Кърджали.

Станев е назначен за шеф на Главна дирекция „Национална полиция“ през 2021 г. със заповед на тогавашния министър Бойко Рашков, а година по-късно става заместник главен секретар на МВР.

Освободен е от поста от бившия вътрешен министър Калин Стоянов, който в момента е депутат от ДПС.