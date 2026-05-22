IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

Бивш шеф на полицията стана зам.-министър на правосъдието

Ива Кечева бе първият заместник на Николай Найденов

22.05.2026 | 14:11 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бившият шеф на полицията Станимир Станев е вторият зам.-министър на правосъдието в кабинета на Румен Радев.

Преди 10 дни беше назначена първата заместничка на министър Николай Найденов – съдията от Върховния административен съд Ива Кечева.

Свързани статии

Станимир Станев е на 60 години. Той започва работа в МВР още през 1992 г. Последователно е заемал изпълнителски и ръководни длъжности в полицията – както и в главните дирекции „Охранителна полиция“ и „Криминална полиция“. Бил е началник на сектор в „Специализираното полицейско управление“ в София и шеф на отдел в „Криминална полиция“.

По-късно става финансов контрольор в Областната дирекция на МВР в Пловдив. От 2019 г. е финансов контрольор в ОД на МВР-Кърджали. След това е инспектор в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“.

От 4 декември 2020 г. е заместник-директор на Областната дирекция на МВР в Кърджали.

Станев е назначен за шеф на Главна дирекция „Национална полиция“ през 2021 г. със заповед на тогавашния министър Бойко Рашков, а година по-късно става заместник главен секретар на МВР.

Освободен е от поста от бившия вътрешен министър Калин Стоянов, който в момента е депутат от ДПС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Станимир Станев заместник - министър Министерство на правосъдието
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem