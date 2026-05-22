Заловиха в Русе два пъти за 12 часа мъж да шофира дрогиран

Първия път той е бил и пиян

22.05.2026 | 14:45 ч. Обновена: 22.05.2026 | 14:46 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Полицията в Русе залови два пъти за 12 часа 32-годишен мъж да шофира лек автомобил след употреба на наркотици, съобщиха от МВР в крайдунавския град. 

Полицейски наряд спрял вчера около полунощ на бул. "Липник" лек автомобил с русенски регистрационен номер, шофиран от 32-годишен мъж. При проверката за алкохол дрегерът отчел 0,85 промила. Водачът бил тестван и за наркотици. Уредът отчел положителен резултат за употреба на бензодиазепин. На шофьора били съставени два акта акта, образувано било и бързо полицейско производство. 

Дванайсет часа по-късно - вчера по обед, полицаи спрели за проверка на улица в Русе отново 32-годишния мъж, който управлявал същия автомобил. При проверката дрегерът не отчел наличие на алкохол. При теста за наркотици уредът показал положителен резултат за употреба на амфетамин. По случая е образувано бързо производство, посочва БТА.

 

