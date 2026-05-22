Слави за Евровизия: Победата има много майки, но загубата е сираче

Страната ни вече има опит в организирането на Детската Евровизия

22.05.2026 | 15:00 ч.
БГНЕС

Лидерът на ИТН, партията, която остана извън 52-то НС, Слави Трифонов коментира темата около възможността България да бъде домакин на Евровизия. Трифонов призова за по-реалистичен поглед и по-малко неподготвени изказвания в публичното пространство.

Партийният лидер припомни, че страната ни вече има опит в провеждането на подобен конкурс - през 2015 година страната ни беше домакин на Детската Евровизия. Трифонов подчертава, че макар форматът да е за деца, организацията се осъществява по същите правила и от същите международни екипи.

Трифонов припомня, че събитието тогава се е провело в зала “Арена Армеец”.

“Благодарение на прекрасното представяне през 2014 г. на Крисия и нейната песен "Детска планета“, в България се проведе следващата детска Евровизия през 2015 г. В зала “Арена Армеец“ всичко си беше както трябва и каквото трябва да бъде. Тоест, за реализирането на Евровизия 2027 не може и няма да има никакъв съществен проблем. Първо, защото хората, които осъществяват това начинание, не са българи, а са екипи, които всяка година създават Евровизия и са в състояние да я направят от всяка точка на Европа и света. И второ, защото веднъж вече сме го правили”, каза Трифонов в пост във Фейсбук.

“Фактите са такива, така че не обръщайте внимание на огромната част от хората, които се изказват в момента. Те нито знаят, нито разбират, нито въобще са наясно с това, което говорят. Няма значение дали са политици, или представители на така наречения български шоубизнес. Нали си спомняте онази велика поговорка: "Победата има много майки, а загубата е сираче”, добави партийният лидер.

