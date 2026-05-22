Bangaranga при премиера, Радев към DARA: Твоята енергия помете всичко по пътя си ВИДЕО

"Твоята енергия, неизчерпаема сила и най-вече талант пометоха всичко по пътя си. Голямата победа на Евровизия е лично твоя и на твоя екип". Това заяви премиерът Румен Радев, който посрещна в Министерския съвет певицата Дара с букет цевтя по повод успеха ѝ на конкурса "Евровизия"

В срещата участват министри от кабинета, екипът на изълнителката, както и ръководството на БНТ.

Искам да ви благодаря от името на нашия народ, който има нужда от подобни триумфи, каза премиерът.

Дара, за доста кратък период ти чу много неща за себе си, за които не си и предполагала. Искам да добавя още едно - ти вече си част от европейската политика.



Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с "Бангаранга", извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение на Евровизия, добави Радев. Искам да те поздравя за това, че ти и след тази победа се държиш по един достоен начин, което е не по-малко важно от самата победа, каза още Радев.

"Уау", отвърна му Дара.

Днес поставяме първата стъпка на организацията на Евровизия 2027 в България. Още веднъж благодарение на Дара и на нейния екип, вярвам, че този грандиозен успех ще ни вдъхнови да надскочим себе си. Искам да ви уверя, че ще положим максимум усилия да поставим България там, където й е мястото - достойно на световната карта. Благодаря, завърши Радев.

"Благодаря, и Бангаранга на всичкиии", отвърна Дара в сградата на Министерския съвет, и допълни: "не съм предполагала, че мога да кажа това точно тук". Светът е много интересен и необятен в момента. България е страхотна държава с много потенциал, и искам да видя как той се развива и как наистина има промени в държавата - такива, каквито всички онези хора, които бяха на протести, искаха да видят. И тази победа е нещо много хубаво за мен, но и за всички млади хора в България, защото е знак, че ние можем да се справим. И че въпреки лошата енергия, ние можем да я променим, когато имаме силен дух и любов и отдаденост към това, което правим. Благодаря много, надявам се тази година да бъде невероятна за нашата държава, завърши Дара.I

По време на разговора ще бъдат обсъдени и предстоящите дейности по организацията на "Евровизия", на която България ще бъде домакин догодина.По-рано тази седмица Радев обяви, че правителството създава междуведомствен комитет за организацията и провеждането на Евровизия в България догодина.

Вицепремиерът Иво Христов ще оглави "междуведомствен организационен комитет", който ще организира провеждането на "Евровизия 2027". Това съобщи в сряда премиерът Румен Радев.