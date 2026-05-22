BGONAIR Live

Кремъл обвини Украйна в "чудовищно престъпление", 4 убити и 35 ранени деца

Нападението срещу общежитие е е сранало в Луганска област

22.05.2026 | 14:15 ч. 55
Снимка: Ройтерс

Кремъл обвини Украйна в извършването на „чудовищно престъпление“, след като руските власти съобщиха, че украинска атака срещу  общежитие в Луганска област снощи е отнела живота на най-малко четирима души и е ранила 35 деца, предаде Ройтерс.

Информацията не е официално потвърдена и към този момент няма коментар от страна на Украйна, която се бори да си върне Луганска област – една от четирите области, които Русия едностранно обяви за свои през 2022 година. Киев определя това като незаконно завземане на територия.

Снимки и видеа, публикувани от руските власти, показват как спасителни екипи изнасят един човек на носилка от отломките. Виждат се сериозно поразени сгради, като една от тях изглежда частично срутена, и все още горящи пожари.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес пред журналисти, че отговорните за атаката трябва да бъдат изправени пред правосъдието.
войната в Украйна Русия Луганска област
