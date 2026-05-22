Кремъл обвини Украйна в "чудовищно престъпление", 4 убити и 35 ранени деца

Кремъл обвини Украйна в извършването на „чудовищно престъпление“, след като руските власти съобщиха, че украинска атака срещу общежитие в Луганска област снощи е отнела живота на най-малко четирима души и е ранила 35 деца, предаде Ройтерс.
Информацията не е официално потвърдена и към този момент няма коментар от страна на Украйна, която се бори да си върне Луганска област – една от четирите области, които Русия едностранно обяви за свои през 2022 година. Киев определя това като незаконно завземане на територия.
Снимки и видеа, публикувани от руските власти, показват как спасителни екипи изнасят един човек на носилка от отломките. Виждат се сериозно поразени сгради, като една от тях изглежда частично срутена, и все още горящи пожари.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес пред журналисти, че отговорните за атаката трябва да бъдат изправени пред правосъдието.
(БТА)
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.