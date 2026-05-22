Краят на една ера: Гуардиола напуска Манчестър Сити след 10 сезона

Манчестър Сити потвърди, че мениджърът Пеп Гуардиола ще напусне клуба след последния мач за сезона в неделя. Гуардиола изведе "шумните съседи" до 17 големи трофея, включително шест титли от Висшата лига в 10 сезона начело, пишат британските медии.

Последният мач на 55-годишния футболист ще бъде срещу Астън Вила на стадион "Етихад“.

BBC Sport съобщи в понеделник, че Сити се подготвя за напускането на Гуардиола година преди края на договора му.

"Не ме питайте за причините, поради които си тръгвам. Няма причина, но дълбоко в себе си знам, че е моето време. Нищо не е вечно, ако беше, щях да съм тук. Вечно ще бъде чувството, хората, спомените, любовта, която изпитвам към моя Манчестър Сити", каза Гуардиола.

Бившият мениджър на Челси Енцо Мареска, който работеше под ръководството на Гуардиола в Сити, е фаворитът да заеме поста.

Потвърждението за напускането на Гуардиола идва три дни след като клубът беше победен от Арсенал в титлата във Висшата лига през сезон 2025-26.

Равенството на Сити срещу Борнемут във вторник означаваше, че "артилеристите“ бяха короновани за шампиони за първи път от 22 години.

Гуардиола подписа първоначален тригодишен договор със Сити през февруари 2016 г., за да поеме поста от Мануел Пелегрини за началото на сезон 2016-17.

Въпреки че завърши този сезон без трофей за първи път в кариерата си и остана без трофей през миналия сезон, неговият отбор Сити иначе доминираше до голяма степен в английския футбол по време на неговото управление.

Поставени рекорди

Сити е единственият отбор, достигнал 100 точки в сезон от Висшата лига - направи го през 2017-18, когато поставиха и рекорда за най-много отбелязани голове в една кампания със 106.

През 2022-23 Сити стана едва вторият английски отбор в историята, след Манчестър Юнайтед през 1998-99, който завърши требъла - спечелвайки Висшата лига, Купата на Футболната асоциация и Шампионската лига в един и същи сезон.

Сити на Гуардиола по-късно стана първият отбор, спечелил титлата в английската лига четири сезона поред с триумфа си през кампанията 2023-24.

Бившият испански национал подписа двугодишно удължаване на договора си през ноември 2024 г., до края на сезон 2026-27.

Сити заяви, че Гуардиола е оказал "трансформиращ ефект“ по време на мандата си и въпреки напускането си като мениджър, ще „продължи връзката си със City Football Group, като поеме ролята на глобален посланик“.

Гуардиола се присъедини към Сити след три сезона в Байерн Мюнхен, където спечели три поредни титли от Бундеслигата и две Купи на Германия.

Той започва мениджърската си кариера в Барселона през 2008 г., формирайки един от най-добрите клубни отбори в историята - спечелвайки три поредни титли от Ла Лига, две Шампионски лиги и две Купи на Краля, преди да си вземе едногодишна ваканция след сезон 2011-12.

Дефанзивният халф Гуардиола прекарва по-голямата част от игралната си кариера в Барселона, спечелвайки шест титли от Ла Лига, две Купи на Краля и Европейската купа 1991-92.

Той е капитан на Испания до златен медал на Олимпийските игри в Барселона през 1992 г. и впоследствие записва 47 участия за мъжкия национален отбор. Той се оттегля от професионалния футбол през 2006 г.