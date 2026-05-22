Екшън в София, арестуваха наркодилъра Марто Боксьора

Столичният квартал "Лагера" е почернял от полиция

22.05.2026 | 16:22 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Истински екшън се разигра в столичния квартал "Лагера". Районът буквално е почернял от полицейско присъствие, предаде БНТ. 

Свидетели разказват, че след кратко преследване около десетина цивилни служители на полицията са задържали Марто Боксьора, известен в района като местния наркодилър. 

По първоначални данни у него е открито голямо количество различни наркотици.

Веднага след задържането столични полицаи са започнали акция в района и претърсват няколко адреса, свързани с приближени на Боксьора.

Sofia дилър наркотици Марто Боксьора
