Екшън в София, арестуваха наркодилъра Марто Боксьора

Истински екшън се разигра в столичния квартал "Лагера". Районът буквално е почернял от полицейско присъствие, предаде БНТ.

Свидетели разказват, че след кратко преследване около десетина цивилни служители на полицията са задържали Марто Боксьора, известен в района като местния наркодилър.

По първоначални данни у него е открито голямо количество различни наркотици.

Веднага след задържането столични полицаи са започнали акция в района и претърсват няколко адреса, свързани с приближени на Боксьора.