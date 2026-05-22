Под знамето на нацизма и реваншизма Западът създава паневропейска атакуваща група срещу Русия, като обмисля не само хибридни методи, но и физически атаки. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров заяви това в интервю за онлайн изданието „Детско издание“, предава ТАСС.

"На 19 април 2026 г. за първи път отбелязахме Деня на паметта на жертвите на геноцида над съветския народ, на всички народи на Съветския съюз. Този ден ще се отбелязва ежегодно. Вече приехме съответните документи в ОДКС и ОНД", отбеляза той. "Това е една от основните ни задачи сега, като се има предвид, че врагът, победен преди повече от 80 години, сега се опитва да се завърне в същата форма на нацизъм, както в годините преди Първата световна война, но особено в навечерието на Втората световна война, когато Адолф Хитлер обедини почти цяла Европа под знамената и лозунгите на нацизма и ги въоръжи под свое командване. По същия начин, сега, под същите знамена на нацизма и реваншизма, те създават паневропейска атакуваща група срещу Русия – вече не само използвайки хибридни методи, но и обмисляйки физическа атака. И начело на тази група не е А. Хитлер (той просто вече го няма), а Владимир Александрович Зеленски с неговите нацистки лозунги", посочи Лавров.

На въпрос за работата на външния министър, Лавров отбеляза, че би могъл да покани млади журналисти да прекарат един ден с него, но това „няма да е много интересно от наблюдателна гледна точка“.

"Тази работа включва ежедневен преглед на стотици страници документи,

ежедневна подготовка на материали за доклади до президента и правителството и кореспонденция с другите ни ведомства по въпроси на външната политика, особено когато формулираме позиция по ново явление. Вече сме подготвили няколко такива инициативи. Президентът ги одобри, включително една за повишаване на значението на предотвратяването на възраждането на нацизма в нашата външнополитическа работа", обясни той. "Фактът, че германският канцлер Фридрих Мерц заявява, че Германия „трябва отново да стане водеща военна сила в Европа“, е задача за дългосрочна историческа перспектива. Бяхме убедени, че нацизмът е победен; решенията на Нюрнбергския трибунал бяха взети, а Уставът на ООН беше подписан. Изглежда, че всички международноправни мерки бяха взети, но нацистката идеология и нацистките практики се появяват отново. Следователно, ако говорим за работни дни, това е един от ключовите въпроси за нас в момента".

Лавров отбеляза, че работата на министъра включва и телефонен контакт с колегите му.

"През последните дни съм в чести контакти с иранци и представители на арабските държави от Персийския залив – съседите на Иран: Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Катар, Оман и много други. В постоянен телефонен контакт съм и с другите ни колеги. Наскоро разговарях с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Само преди няколко дни се срещнах с всички посланици на латиноамериканските страни. Разбира се, освен телефонните разговори, има и реципрочни посещения, когато посещавате, водите преговори, поддържате доверителни контакти, участвате в пресконференции. Имаме един и същ формат за приемане на нашите гости – колеги от чужди държави", добави още Лавров.