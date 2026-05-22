BGONAIR Live Новини Днес | 79

Издирва се 74-годишна жена от Кокаляне

Тя е напуснала дома си на 20 май

22.05.2026 | 15:22 ч. 5
Снимка: СДВР

Издирва се 74-годишната Тоня Папукчиева - Бодурова. Жената е напуснала дома си в село Кокаляне около 16:00 часа на 20 май и оттогава е в неизвестност, съобщиха от СДВР.

Тя е висока около 158 см, със слабо телосложение, средно дълга прошарена коса и зелени очи. 

Последно е била облечена с тъмносиньо яке и тъмносин панталон. 

По данни на близките жената има сериозен здравословен проблем. 

Тя е видяна за последно в 16:30 часа на 20 май в близост до спирка „Плажа Панчарево“.

Хората, които разполагат с информация за изчезналата, могат да сигнализират на тел.: 112,  029825310, 029827310 или в най-близкото поделение на МВР.

 

Тоня Папукчиева - Бодурова Кокаляне издирване
