Новини

Въздушна линейка дойде за скиор, паднал в ски зоната над Банско

Ще го транспортира към столична болница

02.01.2026 | 13:15 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Скиор е пострадал в ски зоната над Банско.

Инцидентът е станал преди обед на писта "Платото", съобщи БНР, позовавайки се  на Планинската спасителна служба в курорта.

Мъжът, който е българин на възраст около 38 години, е паднал по време на спускане, като е ударил главата си. При първичния преглед от спешен екип е констатирано, че пострадалият е с комоцио, но контактен. Потърсена е спешна помощ по въздуха.

Около 11:30 ч. въздушната линейка пристигна в ски зоната, като е организирана акция по пренасянето на пострадалия до хеликоптера, който ще го транспортира към столична болница. От Планинската спасителна служба в Банско отичат увеличаване на инцидентите в планината през празничните и почивните дни и отново призовават скиорите да преценяват своята подготвеност спрямо трудността на пистите.

въздушната линейка скиор паднал писта Банско
