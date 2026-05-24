Трайков: 24 май е празник, който носи чувство на гордост, единство и заряд

24 май е празник, който носи чувство на гордост, единство и заряд, каза Трайчо Трайков в разговор с БНР, посветен на Деня на българската просвета, култура и на славянската писменост.

По думите му това е ден, който обединява хората и носи силно емоционално и духовно преживяване.

"Това е празник, който винаги ме зарежда - с шествието, със събирането на хора, с празник, който ни обединява", посочва той.

"Самото усещане в този ден е слънчево, лъчезарно, гордо – изпълнено с оптимизъм и перспектива. Човек трябва да използва такива моменти, за да се зареди", допълва Трайков.

Той разказва, че е баща на две деца - Карина и Никола, които са съответно в трети и пети клас. По думите му образованието е важно, но още по-важно е изграждането на устойчиви и спокойни личности.

"За мен най-важното е децата да бъдат спокойни, психически устойчиви и адаптивни, за да станат добре функциониращи хора. Медалите и резултатите имат значение, но най-важното е децата да бъдат спокойни, устойчиви и отворени към света“, казва той.

Според него родителската роля е свързана най-вече с възпитаването на спокойствие и разум.

"Да не изпадат в паника, да мислят спокойно в ситуацията, в която се намират, и да действат така, че да постигнат резултат. Да не се страхуват и да бъдат добри хора", допълва Трайков.

Той е завършил Английската гимназия в София и пази ярки спомени от своите учители.

"Най-силна връзка имах с учителката ми по литература. Тя беше разочарована, че няма да кандидатствам в хуманитарна специалност, а в икономическа", разказва той.

"Но никога няма да забравя и учителите си по математика, история и химия - те бяха изключителни личности", допълва Трайков.

По думите му училището го е научило на дисциплина и отговорност.

"Бяха много взискателни. Училището тогава ни учеше да не търсим оправдания, а да се справяме със задачите и отговорностите си", посочва той.

На 24 май Трайчо Трайков си пожелава обществото да съхрани духа на празника и да осмисля по-дълбоко историческото значение на българската култура.

"Пожелавам си да задържаме този момент по-дълго в съзнанието си и съзнателно да оценяваме това, което е постигнала средновековната българска държава, превърнала се в световна културна сила", казва той.

"Делото на Кирил и Методий и най-вече на техните ученици е нещо, което и до днес удивлява", допълва Трайков.