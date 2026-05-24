Йотова: Обществото има нужда повече от всякога от училището

С традиционен прием в Националния исторически музей президентът Илияна Йотова отбеляза Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, предаде репортер на БГНЕС.

На събитието присъстваха премиерът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева, както и българският патриарх Даниил. Сред гостите бяха представители на академичната и научната общност, ръководители на образователни институции, преподаватели, дейци на културата, общественици, хора на изкуството и представители на държавните институции.

Детският радиохор на БНР с диригент Венеция Караманова изпълни химна на Република България и "Върви, народе възродени".

В словото си Йотова подчерта значението на българската писменост, култура и образование в съвременния свят.

"Живеем в много разтърсващо време, в което често ще ни обяснят, че училището, такова, каквото го познаваме, вече не ни е нужно. Че вие, преподавателите, ще бъдете измествани от изкуствен интелект и от високи технологии", заяви тя.

По думите ѝ именно учителите ще помогнат на децата да преминат през предизвикателствата на новата епоха.

"Вие ще преведете децата през този технологичен век. Ще ги научите да си служат с технологиите, а не да бъдат измествани от технологиите", каза президентът.

Йотова отбеляза още, че обществото има нужда повече от всякога от училището, учителите, библиотеките, университетските преподаватели и хората на науката.

"Имаме нужда вашият глас, интелектуалният глас да се чува по-високо", обърна се тя към присъстващите.