Руското външно министерство заплаши, че руските въоръжени сили ще нанесат удари по отбранителни предприятия, "центрове за вземане на решения" и командни пунктове в Киев в отговор на нападението срещу общежитие в анексираната ЛНР.

Министерството на външните работи призова чужденците, включително дипломатите, да напуснат Киев "възможно най-скоро", а жителите на града да "стоят далеч от военни и административни инфраструктурни обекти на режима на Зеленски".

Русия обвинява Украйна в извършване на въздушен удар по Старобилск в ЛНР в нощта на 22 май

Руските власти заявиха, че атаката е поразила общежитие на педагогически колеж, убивайки 21 души. Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна заяви, че войските близо до Старобилск са нанесли удари по щаба на руската армия "Рубикон".

След нападението срещу Старобилск, Владимир Путин нареди на военните да подготвят "отговор".

В нощта на 24 май руските въоръжени сили започнаха масирана атака срещу Киев, включително използвайки ракети, изстреляни от системата "Орешник". Повредени бяха търговски центрове и културни институции. Двама души са загинали, а 81 са ранени.