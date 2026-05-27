ВСС прие оставката на Сарафов, няма да получи 20 заплати

Сарафов не напуска системата, ще бъде редови следовател

27.05.2026 | 11:29 ч. Обновена: 27.05.2026 | 11:29 ч. 8
БГНЕС

На заседание Висшият съдебен съвет прие подадената по-рано днес оставка от Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба (НСлС) и заместник главен прокурор. 

По време на заседанието стана ясно, че Сарафов няма да получи обезщетение от 20 заплати, защото не напуска системата, а се връща като редови следовател.

До оставката му се стигна след като вчера министърът на правосъдието Николай Найденов призова Сарафов сам да се оттегли от поста.

Припомняме, че на 22 април Сарафов подаде оставка и като и.ф. главен прокурор. За него заместник  Прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца.  

 

