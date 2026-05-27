IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

ПБ за Сарафов: Оставката е отражение на обществения натиск

Ген. Румен Миланов: Бъдещето му зависи от него

27.05.2026 | 11:25 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Депутатът от “Прогресивна България” Румен Миланов коментира оставката на Борислав Сарафов и каза, че това е “лично негово решение, напълно разбираемо на фона на засиления обществен натиск.

По думите му негативното отношение към институцията се дължи както на позицията на Сарафов като и.ф. главен прокурор, така и на действията на част от прокурорите, които са допринесли за общественото недоверие към съдебната система.

Според депутата от “Прогресивна България“ всичко това създава това отношение към прокуратурата. “И безспорно го виждаме това отражение. Той си подава оставката, а какъв ще бъде неговият път, това е вече въпрос на лично решение“, добави той. 

Свързани статии

Попитан за неправилни действия от страна на кои прокурори има предвид, ген. Миланов отговори, че има редица прокурори, но сега няма да ги цитира. “Разбирате, че този въпрос е абсурден да ви го цитирам, защото има доста такива случаи“, допълни той.

Миланов подчерта, че предстоящите реформи са част от проекта за съдебна реформа на “Прогресивна България“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Борислав Сарафов оставка съдебна реформа ген. Румен Миланов Прогресивна България
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem