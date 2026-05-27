ПБ за Сарафов: Оставката е отражение на обществения натиск

Депутатът от “Прогресивна България” Румен Миланов коментира оставката на Борислав Сарафов и каза, че това е “лично негово решение, напълно разбираемо на фона на засиления обществен натиск.

По думите му негативното отношение към институцията се дължи както на позицията на Сарафов като и.ф. главен прокурор, така и на действията на част от прокурорите, които са допринесли за общественото недоверие към съдебната система.

Според депутата от “Прогресивна България“ всичко това създава това отношение към прокуратурата. “И безспорно го виждаме това отражение. Той си подава оставката, а какъв ще бъде неговият път, това е вече въпрос на лично решение“, добави той.

Попитан за неправилни действия от страна на кои прокурори има предвид, ген. Миланов отговори, че има редица прокурори, но сега няма да ги цитира. “Разбирате, че този въпрос е абсурден да ви го цитирам, защото има доста такива случаи“, допълни той.

Миланов подчерта, че предстоящите реформи са част от проекта за съдебна реформа на “Прогресивна България“.