Бърза помощ в Пловдив: Линейка с пациент се блъсна в кола и се преобърна

Трима пострадаха, след като линейка с пациент се блъсна в кола и се преобърна в Пловдив.
Инцидентът станал минути след 20 часа снощи на кръстовището на булевардите “Шести септември” и “Цариградско шосе”.
Линейката на частна спешна помощ е преминала с включена сигнализация на червен сигнал на светофара на кръстовището. Последвал сблъсък с друг автомобил, който вече е бил навлязъл в зоната на кръстовището, при което
линейката се е ударила в бордюр и се обърнала”,
съобщиха за “Марица” от полицията в града под тепетата.
Нейният шофьор, транспортираният пациент и придружителят му са откарани в болница за прегледи. По предварителни данни тримата не са пострадали сериозно.
Медицинска помощ е оказана на място на другия шофьор. Пробите за алкохол са отрицателни. До изчакване на резултатите от прегледите движението в района на катастрофата е ограничено. Полицейски екипи насочват автомобилите към обходни маршрути.