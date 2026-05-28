Бърза помощ в Пловдив: Линейка с пациент се блъсна в кола и се преобърна

Шофьорът й, и двама от другата кола са в болница

28.05.2026 | 06:52 ч.
Снимка Марица

Трима пострадаха, след като линейка с пациент се блъсна в кола и се преобърна в Пловдив.

Инцидентът станал минути след 20 часа снощи на кръстовището на булевардите “Шести септември” и “Цариградско шосе”.

Линейката на частна спешна помощ е преминала с включена сигнализация на червен сигнал на светофара на кръстовището. Последвал сблъсък с друг автомобил, който вече е бил навлязъл в зоната на кръстовището, при което

линейката се е ударила в бордюр и се обърнала”,

съобщиха за “Марица” от полицията в града под тепетата.

Нейният шофьор, транспортираният пациент и придружителят му са откарани в болница за прегледи. По предварителни данни тримата не са пострадали сериозно.

Медицинска помощ е оказана на място на другия шофьор. Пробите за алкохол са отрицателни. До изчакване на резултатите от прегледите  движението в района на катастрофата е ограничено. Полицейски екипи насочват автомобилите към обходни маршрути.

