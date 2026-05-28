Добри са условията за туризъм в планините до обед

Добри са условията за туризъм в планините, към момента, очаква се разваляне на времето следобед, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са между 5 и 16 градуса, а във високите части все още има снежна покривка. Хората да бъдат внимателни при преминаване върху сняг, защото снежната покривка е неустойчива, предупредиха от ПСС.

Няма регистрирани инциденти с туристи за изминалото денонощие.

Над планините още преди обяд ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, според прогнозата за времето. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 11°. (БТА)