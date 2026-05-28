Крахът на електрическото Ferrari накара Lamborghini да си отдъхне

Главният изпълнителен директор на Lamborghini, Стефан Винкелман, заяви, че решението на компанията да се откаже от плановете си за изцяло електрически модел и да се съсредоточи върху plug-in хибридни автомобили "е правилният избор" след негативните реакции, причинени от пускането на пазара на първото електрическо Ferrari - Luce.

Коментарите идват, след като Ferrari се сблъска с интензивна критика и рязък спад на акциите часове, след като представи първия си електрическия модел - Luce.

Винкелман каза пред CNBC, че Lamborghini е решила да се откаже от електрическите проекти Lanzador и електрическа версия на SUV-а Urus, защото търсенето на такива модели остава слабо сред клиентския сегмент.

"Решението ни да преминем от конвенционални двигатели към plug-in хибриди беше много важно за нас и то проработи", заяви той.

Шефът на Lamborghini подчерта, че иновациите са от съществено значение, но не бива да се налагат на клиентите

"Наблюдавайки пазара, видяхме, че приемането на електрическите превозни средства сред нашите клиенти не нараства и затова решихме да се откажем от идеята за изцяло електрически автомобил и да се насочим към plug-in хибриди", обясни Винкелман.

Lamborghini, собственост на Volkswagen, е сред автомобилните производители, които намалиха инвестициите си в електрически превозни средства поради слабото търсене.

Акциите на Ferrari паднаха с около 8% на Миланската фондова борса и с 5,3% в Ню Йорк след пускането на пазара на модела Luce.

Анализаторите казват, че негативната реакция от страна на инвеститорите е била отчасти причинена от противоречивия дизайн на автомобила.

Моделът Luce, проектиран от бившия дизайнер на Apple Джони Айв, се отклонява значително от класическия стил на Ferrari, с минималистичен интериор, доминиран от екрани, и външен дизайн, считан за необичаен за марката.

Сред критиците на модела бяха бившият шеф на Ferrari Лука ди Монтедземоло, както и италианският вицепремиер Матео Салвини.

"Надявам се да махнат подскачащия кон от тази кола", каза Монтедземоло, визирайки известното лого на Ferrari.