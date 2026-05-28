Русия е загубила половин милион войници във войната с Украйна

Русия е загубила почти половин милион войници във войната в Украйна, разкри вчера ръководителят на GCHQ (Government Communications Headquarters).

Ан Кийст-Бътлър разкри потресаващия мащаб на военните загуби вчера, оказвайки натиск върху руския лидер Владимир Путин.

"Путин се връща назад на бойното поле с нови разузнавателни данни, показващи, че почти половин милион руски войници са били убити от началото на конфликта", каза в своята встъпителна годишна лекция ръководителят на разузнаването.

Цифрата е далеч по-висока от предишните оценки за 350 000 смъртни случая, изчислени по-рано този месец от Центъра за стратегически и международни изследвания, вашингтонски мозъчен тръст.

Сурово послание към Кремъл

Това е първият път, когато ръководител на GCHQ публично разкрива броя на убитите руски войници, което ще бъде възприето като сурово послание към Кремъл.

Това означава, че повече от 300 войници на ден са губили живота си, откакто Москва започна инвазията на 24 февруари 2022 г.

Кийст-Бътлър не разкри броя на украинските войници, убити през последните четири години, който президентът Володимир Зеленски оцени на 55 хиляди през февруари.

Тя предположи, че докато се бори да осигури решителни военни успехи в Украйна, Русия засилва кампанията си на хибридна активност срещу Великобритания.

"Една област, върху която сме силно фокусирани, е защитата на данните и енергията, преминаващи през критичните кабели и тръбопроводи в и около британските води – ние правим това, като разкриваме намеренията, мотивите и подводните възможности на Русия“, каза Ан Кийст-Бътлър.

Нейните забележки идват на фона на тежки боеве в Украйна и нарастваща загриженост сред западните разузнавателни агенции относно агресивните кибероперации и саботажни кампании на Русия, насочени към Обединеното кралство и Европа.

Битка не само между хора, но и технологии

В обширна реч Кийст-Бътлър подчерта, че международната война вече не е само човешки бой и битките сега се водят с нови технологии, казвайки: "Войната се преконфигурира и все повече се основава на данни, използва изкуствен интелект и е автоматизирана".

На този фон бяха обявени планове за национален "киберщит“, използващ "агенти“ с изкуствен интелект за защита на Великобритания от кибератаки.

Надяваме се, че в рамките на пет години мрежа от обучени от GCHQ ботове с изкуствен интелект ще може да открива заплахи за ключови компании и автоматично да комуникира с вътрешните системи с изкуствен интелект на фирмата, за да спре атаките.

Говорейки в разузнавателния център на GCHQ за военно време, Блечли Парк, началникът на разузнаването заяви: "Докато се възползваме от десетилетия опит в машинното обучение, за да преосмислим киберсигурността, ние също така вграждаме граничен изкуствен интелект по-дълбоко в нашите операции, за да подобрим алгоритмите, да превеждаме чужди езици и да намираме игли в купи сено по-бързо от всякога.

"Изкуственият интелект е неудържима сила с големи възможности. Но това е и сила с рискове. Революцията на изкуствения интелект вече е изцяло върху нас - с все по-бързи темпове на пускане на модели, все по-усъвършенствани агенти и по-голяма автономност на системите – трансформирайки света както с обещания, така и с опасности", добави Парк.

Инвестиция в Космоса

Кийст-Бътлър също предупреди, че космосът представлява следващата граница, на която ще се водят битки между нациите за надмощие.

"Трябва да гледаме към космоса. Откакто станах директор преди три години, над десет хиляди нови обекта бяха изстреляни в космоса, като всяко ново съзвездие от спътници увеличава обема и скоростта на данните, преминаващи през нашата планета", добавя Кийст-Бътлър.

"Това само ще расте. Както Китай, така и Русия инвестират сериозно в космоса, за да подкрепят както мирните, така и военните амбиции. И през последните няколко месеца видяхме съобщения за сателитни изображения, които подкрепят иранските атаки в Персийския залив. Космическите технологии са от решаващо значение както за нашия начин на живот, така и за националната ни сигурност – и затова GCHQ работи с партньори, за да ги използва, обезопаси и защити", добави експертът.