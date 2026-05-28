ТИР горя на "Тракия", движението в района на 109 км се осъществява само в лявата лента

Движението в района на 109 км на автомагистрала "Тракия", посока Бургас, се осъществява само в лявата пътна лента. Временното ограничение се въвежда заради създадената организация за изтегляне на тежкотоварен автомобил, който около 1 ч. днес се е запалил, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. При инцидента няма пострадали.

Предстои да бъде претоварена и превозваната стока, като се очаква всички дейности по разчистване на местопроизшествието да отнемат няколко часа и евентуално да приключат по обяд.

На място има екипи на Областно пътно управление и сектор "Пътна полиция".

На 26 май два екипа на пожарната гасиха горящи автомобили на бул. "Марица-юг" в Пловдив.