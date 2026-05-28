Демерджиев: Разпитват кметът на Кърджали относно обществена поръчка за 5 млн. лева

Кметът на Кърджали Ерол Емин Мюмюн е отведен на разпит във връзка със събиране на доказателства, касаещи длъжносто престъпление по повод на една обществена поръчка, каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти във Велико Търново.

Стойността на поръчката е значителна, има данни, че е повлиян при избора на изпълнител и че не са изпълнени всички дейности по поръчката, добави министъра.

Свързани статии ДПС за отвеждането на Мюмюн: Полицейски и политически натиск

Много ясно обещахме, че законите в България ще се прилагат строго и еднакво за всички, нито ще има територии, на които действа различно законодателство, нито ще има хора, които стоят над закона, така че нищо необичайно не се случва. Ако кметът на Кърджали не е извършил престъпления или закононарушения, няма никакви основания да се притеснява, добави министърът.

Обществената поръчка е за над 5 милиона лева. Проверяват се и дали всички актувани дейности са извършени.

Понеже по-рано в Кърджали имаше процесуални дейности, с които трябваше да се действа чрез прокуратурата в Кърджали, има там един заместник-окръжен прокурор Дафин Каменов, който веднъж осуети такива действия, като подаде отвод. Наложи се да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив, откъдето обратно да се върне в Кърджали. Това обезсмисли всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се събират данни и документи.

Сега има данни, че този човек отново се е опитал да се намеси и да осуети действията на прокуратурата. Апелирам към главния прокурор и ВСС да се вземат мерки срещу този човек, който очевидно има някакви обвързаности с проверяваните, завърши Демерджиев.

По-рано днес от общинската администрация на Кърджали казаха, че Ерол Емин Мюмюн е отведен за разпит в Областната дирекция на МВР. Пред сградата на Областната дирекция на полицията се събраха привърженици на ДПС, както и депутати.

Кой е Ерол Мюмюн

Ерол Мюмюн заема поста кмет на Община Кърджали от ноември 2023 г. Преди да се посвети изцяло на местното самоуправление, той гради дългогодишна кариера в сферата на финансите и банковото дело.

Професионалният му път започва като експерт в Агенцията за държавни вземания, след което заема различни експертни длъжности в Районната здравноосигурителна каса в Кърджали.

Впоследствие той прекарва над 15 години в банковия сектор, като в продължение на 7 години заема позицията на директор на местен клон на банка.

Политическата му дейност е тясно свързана с ДПС. В периода между 2015 и 2019 г. той е общински съветник в Кърджали и оглавява ключовата постоянна комисия по бюджет и финанси в Общинския съвет.

Големият му пробив в местната власт идва през 2023 г., когато е номиниран от ДПС за кандидат-кмет, заменяйки дългогодишния градоначалник инж. Хасан Азис. На местните избори на 29 октомври 2023 г. Ерол Мюмюн печели убедително още на първия тур с 60,25% от гласовете на избирателите.

Той официално встъпва в длъжност като кмет на Община Кърджали на 8 ноември 2023 г. В началото на мандата си определя като основни приоритети за града привличането на чуждестранни инвестиции във високите технологии, подобряването на инфраструктурата, пълната прозрачност в управлението и създаването на условия за задържане на младите хора в региона.