BGONAIR Live Новини Днес | 61

ДПС за отвеждането на Мюмюн: Полицейски и политически натиск

Пред сградата на полицията в Кърджали се събраха активисти на ДПС

28.05.2026 | 12:03 ч. 16
“Някои полицейски началници, които искат да осъществят полицейски и най-вероятно политически натиск, на втория ден на Курбан байрам идват в кабинета на кмета Ерол Мюмюн, казват, че има призовка, с която го отвеждат в областната дирекция на полицията“, коментира народният представител от ДПС Байрам Байрам.

Час след отвеждането на Мюмюн пред сградата на полицията в Кърджали се събраха активисти на ДПС, съобщава bTV.

“Приемаме това като знак, не само към г-н Ерол Мюмюн, а и към ДПС. Приемаме това като знак към цялата турска и мюсюлманска общност в България“, добави Байрям.

“Ще видят каква е силата на ДПС, на турската и мюсюлманската общност и никога няма да забравим този полицейски тормоз. Този политически натиск, който в момента се осъществява от някои политически и полицейски началници“, добави народният представител и припомни, че през годините сме виждали подобни действия от страна на полицията и някои управляващи.

“Всички знаем, че те рано или късно си тръгват от тези постове, но ДПС си остава в Кърджали. И ще си остане в Кърджали и няма да позволим никой да прави такъв политически и полицейски тормоз над жителите на община Кърджали. Над кмета на община Кърджали и който и да е представител на ДПС“, добави Байрам.

 

Ерол Мюмюн арест кмет Кърджали ДПС Байрам Байрам политически натиск
