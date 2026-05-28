НАТО де факто се готви за мащабен въоръжен конфликт на Изток. Това заяви Сергей Наришкин, директор на руската Служба за външно разузнаване, на международна среща на високопоставени представители, отговорни за въпросите на сигурността, предава ТАСС.

"НАТО де факто се готви за мащабен въоръжен конфликт на Изток", заяви той в реч на срещата, която се провежда в рамките на Първия международен форум за сигурност под егидата на Съвета за сигурност на Русия.

По думите му, Европа прикрива престъпленията на Киев, точно както тези на Хитлер.

На среща, проведена в рамките на Първия международен форум за сигурност под егидата на Съвета за сигурност на Русия, той отбеляза, че на Киев е простено буквално всичко – от тероризъм срещу цивилни до корупция и узурпация на властта.

"Европейските държави възприеха същата тактика през 20-ти век срещу нацисткия режим", отбеляза Наришкин. "Освен това, Великобритания и северноевропейските страни участваха активно в развитието на нацистка Германия, помагайки ѝ да изгради своя военно-промишлен потенциал."