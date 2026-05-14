БСП ще брани от забрава Паметника на Съветската армия

Съдбата на Паметника на Съветската армия отново предизвика полярни мнения в общинския съвет на София.

Демонтажът на ПСА трябва да продължи, а Столичният общински съвет (СОС) и кметът на София трябва да пристъпят към изпълнение на решението за организиране на международен конкурс за цялостно осмисляне на пространството в Княжеската градина, заяви общинският съветник от групата на "Синя София" Вили Лилков на брифинг преди заседанието на СОС.

По думите му има последователни решения на СОС още от 2012 г., с които е предвидено организиране на конкурс с международно участие за бъдещето на пространството, а не само за мястото на самия паметник. Лилков припомни, че тогава е било възложено на главния архитект да организира конкурса и отбеляза, че заданието за него все още е налично на сайта на Асоциация за развитие на София.

Според него проблемът е, че периодично се вземат решения, които впоследствие не се изпълняват от кметската администрация. Той подчерта, че цялата Княжеска градина трябва да бъде разглеждана цялостно, тъй като е паметник на градинско-парковото изкуство.

По думите му сегашното състояние на пространството е недопустимо и не може най-ценните централни пространства на София да бъдат превръщани в "обикновен панаир".

Той посочи, че подобна тенденция се наблюдава и на други ключови места в столицата, включително около НДК, където се организират временни пазари и събития, които според него не съответстват на значението на тези пространства.

Лилков отправи апел към кмета на София да започне изпълнението на решенията на Общинския съвет, свързани с развитието на Княжеската градина.

"Това е едно от най-скъпите и комуникативни градски пространства в София, с богата европейска история. В момента сме го превърнали в пространство на кича и на панаирджийската култура", заяви той.

Докладът на кмета на София Васил Терзиев за придобиването от Столичната община на скулптурните фигури и барелефи от Паметника на Съветската армия е не само нецелесъобразен, но и незаконосъобразен, заяви председателят на групата на "БСП за България" в Столичния общински съвет (СОС) Иван Таков.

Пред сградата на Столичната община се събраха и граждани в знак на протест срещу доклада на кмета Васил Терзиев. На място имаше и засилено полицейско присъствие.

По думите на Иван Таков повод за протеста е докладът, с който се предлага освен 75 декара държавен терен общината да придобие и фигурите от паметника, които, според него, са били нарязани незаконно. Таков посочи, че документът е от страница и половина, без финансова обосновка и без яснота за целта на придобиването.

Той заяви, че докладът не отговаря на изисквания от наредбата за даренията на Столичната община и затова според групата е незаконосъобразен.

Таков разкритикува столичния кмет, че не е решил проблемите в сферата на чистотата и градския транспорт, а е насочил внимание към паметника.

"Ако е решил да го ремонтира, защо остави три години паметника и фигурите в това състояние", попита той.

Според него трябва да се даде отговор дали действията са провокация към новия областен управител и към новото правителство. Той припомни, че през последните три месеца областен управител е била Вяра Тодева и постави въпроса защо подобен доклад не е бил внесен тогава.

По думите му, ако намерението е Столичната община да осигури средства за реставрация на фигурите и те да бъдат върнати на мястото им върху постамента на Паметника на Съветската армия в Борисовата градина, това ще получи подкрепа.

"Ние няма да позволим това национално богатство и културно-историческо наследство да бъде забравено", заяви Иван Таков.