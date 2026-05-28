Рашков: 11 заседания не стигнаха до отговор какво представлява украинската групировка КУБ

На 11 заседания на Комисията за контрол над службите не беше изслушан Деньо Денев по въпроса каква е тази групировка КУБ, каза народният представител от групата на „Продължаваме промяната“ Бойко Рашков по повод незаконното строителство край Варна.

По думите на Рашков, миналата година между септември и края на декември Комисията за контрол над службите и специалните разузнавателни средства е била под ротационното ръководство на представител на „Възраждане“, който във всяко заседание през този период – 11 на брой, е включвал в дневния ред изслушване на бившия и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев. Рашков посочи, че Денев е трябвало да отговаря на въпросите каква е групировката КУБ, с какво се занимава и какво прави в България.

„Единайсет заседания, в частта за изслушване на Деньо Денев, бяха бламирани от представителите в същата комисия на ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“. Нито веднъж ние не чухме Деньо Денев, който обаче се явяваше в заседанието на тази комисия, мълчаливо се излизаше от нея, без да получим необходимата информация“, каза Рашков.

„Аз нямах обяснение тогава защо е било това поведение на колегите от ГЕРБ и ДПС. Сега ми се струва, че вече се поизясняват причините за това, защото за да прикриваш една такава групировка, която строи някъде на българска територия, както се оказва без необходимите строителни книжа в момента, подсказват интереси на тези политически партии от тази групировка, която извършва тези строителни дейности“, допълни той.

Няма да вземам отношение дали и кой има някакви отговорности във връзка с дейността на тази групировка, защото, надявам се, ще се извършат проверки както по административен път, така и по наказателноправен път, допълни той.

На 26 май кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че е спряно строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино край Варна с инвеститор украинска фирма. Той посочи, че проверка в зоната е извършена в петък заедно със служители на дирекцията на полицията в града. Комплексът е незаконен, защото няма издадени строителни книжа от Общината, а зоната е около 100 декара, на които има 104 построени, или в процес на строителство сгради. За нито една от тях няма издадено разрешение от Общината, допълни Коцев. Поземлените имоти, в които се са построени, са 36 на брой, всички собственост на фирмата със собственик и управител един и същи човек, каза Коцев.