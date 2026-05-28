Демерджиев: Времето на недосегаемите свърши

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев се обърна към българските мюсюлмани с публикация във Facebook, в която призова да не се използва Курбан Байрам за политически внушения и етническо напрежение.

Повод за реакцията му стана отвеждането на кмета на Кърджали Ерол Емин Мюмюн на разпит по-рано днес във връзка със събиране на доказателства по разследване за длъжностно престъпление, свързано с обществена поръчка.

"Грозно е и политически нечистоплътно някои хора да използват Курбан Байрам, за да се скрият зад него от закона. Докато вие отваряте сърцата си за мир и добросъседство, политически играчи се опитват да отворят "етническата карта", за да създават страх", написа Демерджиев.

В публикацията си вътрешният министър подчертава, че проверката на законността не е форма на репресия.

"Проверката на законността не е репресия - тя е уважение към всеки честен данъкоплатец, независимо дали се моли в църква или в джамия", заявява той.

Демерджиев посочва още, че България е пример за съжителство между християни и мюсюлмани, но законът трябва да важи еднакво за всички.

"Всеки кмет е длъжен да бъде честен пред хората си, а органите на реда са длъжни да проверяват, когато има съмнения за допуснати нарушения или извършени нарушения. Никой пост и никоя вяра не са имунитет срещу истината", пише още вътрешният министър.

Той подчертава, че МВР не дели хората по етнос или религия, а според това дали спазват закона.

"МВР не дели хората по етнос, пол, религия и т.н., а на такива, които спазват закона, и такива, които мислят, че са над него. Времето на недосегаемите свърши", заявява Демерджиев.

По-рано днес министърът обясни пред журналисти във Велико Търново, че кметът на Кърджали не е бил задържан, а отведен на разпит.

"Ерол Емин Мюмюн не е задържан, а е отведен на разпит", каза Демерджиев.

По-късно кметът излезе от Областната дирекция на МВР и заяви, че е бил разпитван за две обществени поръчки.