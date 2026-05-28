Съученици на загиналите след украински удар в Старобелск: Нямаше намек за военна дейност

В нощта на 22 май украинските сили започнаха удари с дрон срещу Старобелск в анексираната ЛНР. Педагогическият колеж и професионалният колеж към Луганския педагогически университет бяха мишена. Според официални руски доклади, приблизително 80 студенти от този колеж, както и от Старобелския професионален колеж, са били в общежитие, разположено в същата сграда, по време на атаката. Когато в града се задействала въздушна тревога, студенти от двете институции се укривали в мазето на педагогическия колеж. Ударът с дрон на украинските въоръжени сили уби 21 души и рани много други.

Независимият журналистически кооператив "Берег" разговаря със съученици и приятели на няколко от загиналите студенти.

Алина - студентка четвърти курс в Старобелския педагогически колеж, приятелка на загиналите Вероника Дащенко и Оксана Терещенко

Аз съм от Троицкия район в Луганска област. Войната започна, когато завършвах училище. Родителите ми и аз решихме, че ще уча в Старобелск, защото не искаха да отивам далеч от дома, а и не можеха да си позволят нищо друго.

Оксана Терещенко - наричахме я Ксюша - беше от Булгаковка, Кременски район. Преди това беше учила в Лисичанск, но веднъж и там беше хваната при обстрел и едва се спаси. Присъедини се към нас по средата на първата си година. В началото малко хора общуваха с нея, защото беше нова. След това нашият ръководител ѝ предложи мястото на ръководител на група и ръководител на общежитието на петия етаж. Ксюша беше отговорна и ни държеше дисциплинирани.

Тя споделяше стая с по-малката си сестра Катя и Вероника. Вероника е от Северодонецк. Запознахме се, когато кандидатствахме в Старобелския педагогически колеж, за да преподаваме в началните класове. Не се виждахме много през първата си година, но се сприятелихме през третата.

Вероника винаги беше усмихната, позитивна и се шегуваше в час. Никога не съм я виждала тъжна или плачеща. Беше много искрена. Играеше волейбол и участваше в състезания в Луганск.

Ксюша, Вероника и аз бяхме близки, трите пишехме домашни заедно. Извън ученето, се разхождахме в парка, ходехме по кафенета и барове, но до девет часа се връщахме в общежитието. Ксюша имаше гадже, а Вероника също наскоро се беше запознала с някого.

По време на атаките седяхме в мазето и обсъждахме изпити и абитуриентски рокли. Завършваме на 30 юни. Всички вече бяха свикнали с факта, че в страната се води война, и никоя от приятелките ми не повдигаше темата за политиката.

Не говорихме за бъдещето, но нито една от нас не искаше да работи в своята област. По време на преддипломния ни стаж в началното училище осъзнахме колко трудно ще бъде: както заради документите, които учителите са длъжни да водят, така и защото децата са толкова различни. Вероника и Ксюша планираха да се запишат в задочна програма в Северодонецк след колежа. Забравих коя програма.

Преди 22 май в Старобелск също имаше атаки с дронове. Когато бяхме във втори и трети курс, сирената виеше на всеки час и постоянно бяхме заседнали в мазето. Беше наистина досадно, защото не можеше да ядем, къпем или да си пишем домашните. Но всички разбираха, че трябва да бъде така. Хора от професионалния колеж също идваха при нас, тъй като нямаха мазе. Никой от нас обаче не смяташе, че мазето ще помогне при атака срещу сградата на общежитието. Веднъж дрон се разби в задния двор на колежа и спешните служби го неутрализираха.

Същата нощ бях в общежитието. Обикновено се прибирам в четвъртък, но в петък имахме тест, така че останах. Педагогическият колеж е пететажна сграда. Най-горните два етажа са общежитията, а от първия до третия етаж са университетът и колежът. Около десет часа вечерта се задейства сирената за въздушна тревога и ние слязохме на първия етаж. Тази година рядко слизахме в мазето, предимно бяхме на първия етаж - има дълги коридори и няма прозорци, все едно си в малък тунел.

Този път седяхме там около два часа, слушайки как неща експлодират и дронове летят над главите ни.

След това ни пуснаха в стаите и дежурният офицер ни каза да не светим и да стоим тихо. Седяхме там буквално 20 минути, след което алармата отново се включи. Казаха ни да останем в коридорите на четвъртия етаж. Тогава дрон влетя в кола, паркирана в задния двор на колежа, и тя експлодира. В коридорите избухна паника и всички хукнаха към първия етаж.

Минаха около 10 секунди и пристигнаха още два дрона. Започна да пада мазилка. Деца започнаха да тичат навън, но имаше бяла завеса от строителен прах и не всеки можеше да излезе. Сградата има два изхода, а главният е затворен за през нощта. Грабнах едно момиче от първи курс и хукнахме към втория изход. Всички, които можеха, избягаха и се скриха в задния двор сред елхите и храстите.

В този момент дроновете започнаха да атакуват с пълна сила. Погледнах нагоре: дрон летеше на около 20 метра над нас, хвърляше провизии, стреляше и бомбардираше. Черна точка долетя и експлодира. Първо два удариха професионалния колеж, после нашия. Огнени шрапнели полетяха и точно пред очите ни всичко избухна в пламъци. Оръжията бяха насочени конкретно към колежите.

Обадих се на родителите си. Татко ми извика да бягам колкото се може по-далеч от сградата. Но не можахме да прескочим желязната ограда около общежитието. Бях с двама първокурсници и двама второкурсници. Издържахме 16 експлозии и накрая прескочихме оградата и хукнахме колкото можехме по-далеч. Едно от момичетата и аз бяхме взети от приятели и след това баща ми ни закара у дома. Имам само драскотини и синина на крака.

Не видях Ксюша и Вероника онази нощ. По-късно ми казаха, че има много жертви, много хора са изчезнали. Едно момче от моята група, Максим Копилов, беше извадено изпод плочите; кракът му трябваше да бъде ампутиран.

Първоначално нашата група в Макс получи съобщение, че Вероника и Ксюша са живи. Но на следващия ден една просълзена ръководителка ни информира по телефона, че Вероника е мъртва. Попитах за Ксюша и ръководителката каза, че току-що е била в моргата и я е идентифицирала. Ксюша нямаше родители - майка й беше починала. По-малката й сестра Катя, студентка от трети курс, оцеля и беше в болницата.

Докато някои деца бяха още живи, те изпращаха видеоклипове от развалините на родителите си, казвайки, че чуват спасители. Когато спасителите ги изваждаха, те трябваше да спират работата си от време на време, защото дроновете започваха да летят отново. Те не стреляха, просто летяха.

Дори не знам защо нещо би атакувало нашия колеж. Казват, че наблизо е имало военни съоръжения или че там са живели войници и са събирали части от дронове. Дори в нашето село някои хора казват, че все още трябва да разберем какво се е случило. Това са глупости. Нямаше дори намек за военна дейност там. Има такива в града и има контролно-пропускателен пункт на входа. Но никога не е имало военни никъде близо до колежа. Все още е страшно - нещо може да кацне навсякъде във всеки един момент.

Назар - студент в Луганския национален университет "Тарас Шевченко" и познат на Артьом Ковтун

Артьом е братовчед на най-добрия ми приятел. Той беше спокоен и мил човек, никога не е правил нищо лошо на никого; напротив, винаги е бил готов да помогне.

Той беше студент трети курс по програмиране. Работеше в администрацията на Старобелск и се занимаваше активно със спорт. Последният път, когато го видях, беше във фитнеса.

Прекарваше много време с приятелката си Кира. Трябваше да се оженят това лято. Кира се яви за легитимация с плик, пълен с пари. Каза, че ги пазят за годежа си.

Юлия - студентка трети курс в Старобелския професионален колеж към Луганския педагогически университет, приятелка на починалата Алиса Брюховецкая и Анна Погребниченко

Познавам Алиса от две години. Когато всички ученички се нанесоха в общежитието на Старобелския професионален колеж през първата си година, те ходеха от стая на стая и се запознаваха с нови момичета. Така се запознах с Алиса.

Алиса е от Новопсковски район, а аз съм от село Белокуракино (и двете в Луганска област, - бел. ред., "Берег"). В началото и аз, и двете с Алиса учехме в професионален колеж: аз за готвач, тя за фризьор. Но не ѝ хареса: учи една година и 10 месеца и се премести в Старобилския педагогически колеж, за да стане учител в начално училище.

Алиса беше студентка първи курс там, преди смъртта си. Искаше да работи с деца. Имаше много планове. Каза, че се чувства много комфортно в новото общежитие - имаше приятели там, забавляваха се, прекарваха страхотно.

Тя беше близка приятелка с мен и имам толкова много спомени с нея. Обичаше адреналина: да се вози бързо в коли, да се катери по изоставени сгради - каквото и да предложиш, тя винаги беше готова за това. Алиса беше мила, можеше да се разчита на нея, да се говори с нея, да се смее с нея. Тя никога не отказваше на никого нищо и винаги беше готова да помогне.

Разхождахме се много заедно. Последният път беше около 10 май в парка. Последният път, когато говорихме на 16 май. Бях си вкъщи в Белокуракино, а тя беше в Старобелск. Обадихме се и си поговорихме.

На сутринта на 22 май прочетох новината в социалните мрежи. Тогава наши общи приятели започнаха да ми пишат съобщения, питайки къде е, но аз не знаех. После излязоха списъците с мъртвите, проверих ги всички. Първоначално Алиса беше посочена като изчезнала. Всички се надяваха до последния момент, че ще бъде намерена жива. А после, в колежанската група, написаха, че смъртта ѝ е официално потвърдена. Когато започнал обстрелът, тя се опитала да избяга на улицата, но нямала време нито да избяга, нито да се приюти. Казват, че е изгоряла жива.

Не познавам Аня Погребниченко от много дълго. Срещнахме се случайно. Тя също живееше в Белокуракино и един ден стояхме на автогарата и се заговорихме. Тя учеше за учителка в детска градина във втората си година в педагогическия колеж.

След това често се виждахме на автогарата, прибирахме се с един и същ автобус и си бъбрехме. Тя обичаше да говори - винаги имаше за какво да си говорим с нея. Аня беше много мила, умна, искрена и весела. Имаше много енергия и любов.

Аз също научих за смъртта ѝ за първи път от новинарски групи. Подобно на Алиса, Аня първоначално беше обявена за изчезнала. По-късно беше намерена на петия етаж, под бетонна плоча.

Анечка искаше да се омъжи това лято. Приятелят ѝ в момента е в армията, в зоната на СВО. Но тази ужасна трагедия разби всичките ѝ мечти. Трудно ми е да приема, че я няма.

Нито Алиса, нито Аня, никога не сме докосвали темата за войната. Всичко, което ми е останало от Алиса, е суитшъртът ѝ - за спомен.

Преди СВО никога не бях била в Старобилск. Красив град е, но сега има сирена за въздушна тревога и полицейски час. Сирената обикновено започва да се включва, когато дрон или нещо друго вече лети. В тези случаи всички от нашия колеж бяха изпращани в мазето на педагогическия университет. Същата нощ някои деца също са слезли в мазето. Но чух, че когато украинските дронове полетели над сградата и тя се запалила, те започнали да бягат навън, някои скачали през прозорците.

Всичко, което остана от моя колеж, са стените. Педагогическият колеж е в руини, някои части от сградата са горе-долу непокътнати, но ми казаха, че тези сгради вероятно не подлежат на ремонт.

Не съм бил в Старобилск от трагедията, но планирам. Страхувам се да се върна - не заради възможността от още атаки, а заради трагедията. Но рано или късно ще трябва да отида в мемориала.

Какво се случи в Старобилск?

Генералният щаб на Украйна заяви, че нощната атака на 21 срещу 22 май в окупирания град Старобилск е била насочена към елитно подразделение с дронове и отхвърли обвиненията, че е ударила студентско общежитие, като ги определи като "манипулация".

Руският президент Владимир Путин определи удара като умишлена атака срещу студентско общежитие.

"В близост няма военни съоръжения, съоръжения на разузнавателните служби или свързани с тях служби. Следователно няма абсолютно никакво основание да се твърди, че боеприпасите са ударили сградата в резултат на нашите системи за противовъздушна отбрана или електронна война", заяви той. "Ударът не беше случаен. Той дойде на три вълни, като 16 дрона бяха насочени към едно и също място."

Тогава той нареди на руските военни да изготвят варианти за ответни мерки от страна на Москва. А по-късно Русия атакува Украйна с "Орешник".

Украйна иска да си върне Луганск, един от четирите източни региона, които Москва едностранно обяви за свои през 2022 г., което Киев осъди като незаконно заграбване на земя.

По-късно обаче твърденията на Путин, че колежът не се е използвал за военни цели, бяха опровергани. Кадри, заснето от руската държавна телевизия, показват, че училището е било база за оператори на дронове. То дори има свой собствен Telegram канал, където има още подобни доказателства.

Ukrainians struck a dormitory that housed military personnel, which was evident from the school’s Telegram channel. Several videos also show how the “college” was used for training drone operators. 6/13 pic.twitter.com/jvZa96V7cP — Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) May 25, 2026