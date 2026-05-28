Пожар гори в хотел в Слънчев бряг

Пожар е избухнал в хотел в курорта Слънчев бряг, съобщи БТА.

Сигналът е подаден около 16:52 ч., първоначално за горяща стая в хотела, съобщиха от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Бургас. На място е изпратен противопожарен екип.

При пристигането си пожарникарите вероятно ще пристъпят към евакуация на хората от сградата. След това ще бъде преценено дали е необходимо изпращането на допълнителни автомобили, каза директорът на РСПБЗН - Бургас старши комисар Николай Николаев.

По първоначална информация хотелът, в който е възникнал пожарът, се намира до хотел "Маджестик".