Фон дер Лайен: Победата на Радев ще донесе стабилност

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави премиера Румен Радев за победата на парламентарните избори по време на срещата им в Брюксел.

"Поздравления за победата Ви на парламентарните избори, тя ще донесе така необходимата стабилност за българите и в региона", заяви фон дер Лайен.

Важна година за България

Тя отбеляза, че 2026 г. е особено важна за България след присъединяването на страната към еврозоната. По думите ѝ две трети от българите определят прехода към общоевропейската валута като плавен.

Председателят на ЕК посочи, че с българския премиер са обсъдили стратегически приоритети, свързани с дългосрочния напредък, сигурността и предстоящите реформи.

Фон дер Лайен припомни, че България е получила близо 3,3 млрд. евро по програмата "Следващо поколение ЕС" и има срок до август, за да се възползва и от останалите средства.

"Трябва да се запази скоростта на реформите", подчерта тя и отчете "добър напредък" в борбата с корупцията.

Според председателя на ЕК ключово значение има обособяването на антикорупционна комисия, която да работи независимо.

"Приветствам напредващия законодателен процес", каза фон дер Лайен.

Тя добави, че друга важна тема е реформата в службата на главния прокурор, която трябва да бъде подсилена, за да се бори по-ефективно с корупцията.

По думите ѝ именно тези две стъпки ще осигурят достъпа на България до временно спрени плащания в размер на 370 млн. евро от европейския бюджет.

Енергетика, Украйна и Близкият изток

Фон дер Лайен посочи, че с Румен Радев са обсъдили и модернизацията на енергетиката в България, включително развитието на Българския енергиен холдинг и навлизането на възобновяемите енергийни източници.

"Преходът към чиста енергия трябва да бъде от полза за всички европейци", заяви председателят на ЕК.

Тя отбеляза, че по това направление за България са предвидени 1,2 млрд. евро европейско финансиране.

Сред обсъдените теми са били още войната в Украйна и ситуацията в Близкия изток.

"Споделяме стремежа за постигане на трайно и дипломатическо решение в Близкия изток", каза фон дер Лайен.

По думите ѝ заплахите по източната граница, свързани с руската инвазия в Украйна, са сериозно изпитание за Европейския съюз, пише БТА.

"Целта ни е да стабилизираме бюджета"

"Имаме ясна цел да стабилизираме бюджета, да постигнем траен икономически ръст, да укрепим върховенството на закона и да изкореним корупцията", заяви премиерът след срещата си с председателя на Европейската комисия.

По думите му петте години политическа нестабилност в България не са позволили страната да използва пълния си потенциал. Радев посочи, че с новото правителство започват промени, насочени към реформи и наваксване на изоставането.

Радев заяви, че България ще положи усилия да влезе в сроковете за получаване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.

"Ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE за повишаване на нашите отбранителни способности", добави той.

Радев подчерта, че Европейският съюз има нужда от ясна визия, стабилност, инвестиции в конкурентоспособността и сигурността, както и от силна политика за сближаване и земеделие.

По думите му България винаги е допринасяла за европейската сигурност и има ключова роля за осигуряването и разнообразяването на енергийните доставки в региона.

Премиерът изрази очакване следващите стъпки в енергетиката да запазят конкурентоспособността, включително чрез гъвкавост при търговията с емисии.