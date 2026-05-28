Младеж е задържан след побой в село Дамяница

22-годишен младеж от санданското село Дамяница е задържан за нанесен побой, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Сигналът е подаден около 3:13 ч. вчера в Районното управление в Сандански от 21-годишен младеж от същото село. По думите му негов познат е повредил вратата на дома му, влязъл е в стаята му и му е нанесъл побой.

Пострадалият е получил охлузвания по лицето, пише БТА.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

През март полицията задържа 63-годишен мъж от Сандански, след като при спор блъснал друг мъж. Инцидентът тогава е станал в района на ул. "Тодор Каблешков" в града.