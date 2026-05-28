Ебола в Европа? Проверяват потенциален случай в Австрия

Пациент е заподозрян, че е болен от ебола, е поставен под карантина в австрийска болница, след като е проявил симптоми на смъртоносния вирус.

Австрийски здравни власти обявиха, че засегнатото лице току-що се е завърнало от Уганда, преди да прояви признаци на настоящия щам на вируса, наречен Бундибуджио, който няма ваксина и убива до 50% от заразените.

"Вчера човек от област Урфар-Умгебунг е приет в болницата за стационарна оценка поради симптоми на заболяване. Тъй като лицето се е завърнало от Уганда в понеделник – страна, засегната в момента от продължаващата епидемия от ебола – то е било изолирано и лекувано в съответствие с медицинските указания", се казва в изявлението.

Според австрийската медия Krone, неназованият пациент е върнал първоначална кръвна проба, която не показва признаци на вируса, който е убил повече от 220 души в Демократична република Конго (ДРК), Централна Африка, през последните седмици.

Но докато не бъде върната втора проба, за да се потвърди, че не са заразени, те трябва да останат изолирани в болнична помощ.

Твърди се, че настоящото състояние на пациента е стабилно, но той е транспортиран от Урфар-Умгебунг, Горна Австрия, до столицата Виена за специализирано лечение. Болният ще бъде откаран чрез "транспорт за инфекциозни болести“.

В Австрия властите също така са започнали проследяване на контактите, за да се опитат да ограничат потенциалното разпространение на вируса, ако вторият тест се окаже положителен.

Първи случай в Европа

Положителен тест би отбелязал и първия случай на вируса в Европа от настоящото огнище, което вече е обявено за глобална извънредна ситуация в общественото здраве.

През последните седмици е имало над 1000 предполагаеми случая и 220 смъртни случая от епидемията, която е засегнала предимно ДРК, въпреки че се смята, че най-малко седем случая са открити в Уганда.

Предполага се, че ебола е достигнала Северна Италия миналата седмица, когато двама хуманитарни работници - мъж и жена, които също наскоро се бяха завърнали от Уганда са проявили симптоми. По-късно обаче и двамата дадоха отрицателни проби.

Но остават опасенията, че вирусът може да се разпространи допълнително, като летищата в САЩ увеличават проверките за потенциално заразени пътници, след като американски лекар даде положителен тест за ебола по-рано този месец след период на работа в региона.

Учени от Оксфордския университет се надпреварват да създадат ваксина за щама Бундибуджио, който има същите симптоми като другите варианти на ебола, включително грипоподобна треска, главоболие, мускулни болки, повръщане и диария.

В много случаи това прогресира до вътрешно кървене, органна недостатъчност и смърт.

Пациентите могат да носят вируса до 21 дни, преди да започнат симптомите.

Една успешна ваксина вероятно би предпазила пациентите от тежко заболяване и смърт, както и би ограничила разпространението на вируса, но няма гаранция, че ще бъде ефективна.

Учени от Оксфордския университет също предупредиха, че може да отнеме два до три месеца, преди ваксината им да бъде тествана върху хора, което означава, че е малко вероятно пациентите в Африка да получат лекарството през следващите шест месеца.

Епидемията се разпространява

Ръководителят на Световната здравна организация предупреди тази седмица, че епидемията се разпространява по-бързо, отколкото може да бъде овладяна, което подхранва опасенията, че може да се превърне в голяма глобална здравна криза.

"Спешно увеличаваме операциите, но в момента епидемията ни изпреварва", каза генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус.

Настоящата епидемия е една от най-бързо разпространяващите се от епидемията през 2014 г., която беше свързана с повече от 28 000 случая и 11 000 смъртни случая в Западна Африка.

Сред 220-те души, убити при последното огнище, са трима доброволци на Червения кръст, за които се смята, че са се заразили с вируса, докато са работили със заразени тела.

През последните седмици в засегнатите страни цари широко разпространено безредие, като местните жители протестират срещу начина, по който се справяме с епидемията.