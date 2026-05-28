Радев настоя за честно разпределение на средствата в новия бюджет на ЕС

"Нуждаем се от общи решения за многото предизвикателства пред нас", заяви премиерът Румен Радев след срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Брюксел.

България настоява за баланс в новия бюджет на ЕС

Радев посочи, че България напълно разбира необходимостта ЕС да инвестира повече в конкурентоспособност, сигурност и отбрана. В същото време той подчерта, че в новия многогодишен бюджет на Съюза не трябва да бъдат пренебрегвани политиките за сближаване и земеделие.

"Вярвам, че ще намерим честни и балансирани решения", каза премиерът по повод разговорите за следващата финансова рамка на ЕС.

По думите му средствата за конкурентоспособност не трябва да водят до задълбочаване на различията между държавите членки по отношение на икономическото и технологичното развитие.

"Има опасност тези средства да отидат най-вече в най-развитите страни", предупреди Радев.

Той допълни, че с Коща са обсъдили как финансирането да бъде разпределено справедливо, така че страни като България да могат да участват в големите европейски индустриални проекти.

"Трябва да постигнем сближаване в иновациите и цифровизацията", заяви премиерът.

Разширяването като инвестиция в мир и сигурност

В отговор на въпрос дали България подкрепя започването на преговори за присъединяване на Украйна към ЕС, Радев посочи, че разширяването е инвестиция в мир, сигурност и стабилност.

Той уточни, че българската национална позиция винаги е била всяка страна да напредва в процеса според собствените си заслуги и изпълнението на изискванията.

"Това важи за Западните Балкани и за Украйна", добави Радев.

България е в сърцето на ЕС

Антонио Коща отбеляза, че Радев има голям опит по европейските въпроси и не за първи път посещава Европейския съвет.

"България е в сърцето на ЕС, част е от Шенген и еврозоната", заяви Коща.

По думите му ЕС има нужда България да бъде стабилна и да работи заедно с останалите държави членки за напредък, мир в региона и повишаване на сигурността.

"Много се радвам да се срещна и да работя със стар приятел", каза още председателят на Европейския съвет, цитиран от БТА.