Украйна призова властите да осъдят омразата срещу украинци в България

Украинското посолство предупреди за ръст на речта на омразата срещу украинци в България

Посолството на Украйна в България изрази тревога от зачестяващи случаи на реч на омразата и ксенофобия срещу украински граждани, които пребивават у нас временно, постоянно или със статут на временна закрила в ЕС.

В позиция, публикувана във Facebook, от посолството посочват, че получават сигнали от граждани и представители на неправителствения сектор за нарушения на човешките права, манипулиране на информация, ксенофобски призиви и изявления срещу украинците и украинската общност като цяло.

В нея още пише, че подобна среда е "нездравословна и опасна" и може да доведе до ескалация.

"Системната антиукраинска реторика от страна на определени политически сили представлява заплаха за живота и сигурността на украинските граждани", заявяват от посолството.

Украинското посолство призовава българските власти, правозащитните организации и лидерите на общественото мнение да осъдят "опасното и безпочвено подбуждане към омраза" срещу украинците в България.

В позицията се засяга и темата за дейността на украински компании у нас. От посолството припомнят, че икономическото сътрудничество между Украйна и България се основава на действащи междуправителствени споразумения за взаимна защита на инвестициите.

Тези споразумения, посочват от мисията, предвиждат гаранции за справедливо и равно третиране на инвеститорите, защита на законните им права и прозрачни правни механизми за разрешаване на спорове.

"Убедени сме, че всички въпроси, свързани с дейността на чуждестранните инвеститори, трябва да се разглеждат изключително в правната сфера и в съответствие с международните задължения на страните, без политизиране", заявяват още от посолството.