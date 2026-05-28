Откриха над 1 кг кокаин и 2,5 кг марихуана при акция в София

Повече от 1 кг кокаин, над 2,5 кг марихуана и около 1000 амфетаминопроизводни таблетки са открити при полицейска операция в София, съобщи директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, цитиран от БНТ.

При акцията е установена съхранителна база, а задържаният е 53-годишен мъж с криминални прояви.

По думите на Николов от началото на специализираната полицейска операция преди 15 дни са задържани 331 души, за които има данни, че се занимават с разпространение или употреба на наркотици.

Образувани са над 160 производства, като 30 от тях са за разпространение на наркотици.

Директорът на СДВР обясни, че наркотиците отново са били разпространявани чрез Telegram канали. По този начин се избягвали директните срещи между разпространителите и потребителите, а дилърите смятали, че така по-трудно може да се стигне до тях.