Хилари Дъф не иска повече деца

Хилари Дъф призна, че няма да има повече деца, тъй като това се отразява тежко на нейното тяло. 38-годишната актриса и певица вече има 4 деца - 1 син и 3 дъщери.

Сега тя разкри, че е изпитвала голяма болка по време на последната си бременност и ѝ е било трудно да отговаря на нуждите на другите ѝ деца, докато е била бременна.

Това за нея е било знак, че не трябва да ражда повече.

"За мен - до третия триместър на четвъртата ми бременност, в моето тяло, за първи път, когато съм бременна, имаше много болка. Мисля, че моето тяло казваше, че ние не трябва да правим това отново. Не мога да смогна с 3 деца и да бъда активна, да тичам наоколо с тях и да се катеря до горното легло и после до долното, знаете, на крака цял ден. Моето тяло беше така - приключваме.", коментира звездата в подкаста "Not Gonna Lie".

Какво още сподели тя четете в teenproblem.net