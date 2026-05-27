Шишков за Баба Алино: Всички институции са с широко затворени очи

Надяваме се, че ще бъдат наказани истинските виновници, заяви той

27.05.2026 | 19:59 ч.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на земеделието и храните Пламен Абровски, заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов, експерти от Регионалната дирекция за национален строителен контрол - Варна, Регионалната дирекция по горите - Варна и други обсъдиха на извънредна работна среща в Областна администрация Варна въпроси, свързани със строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино край к. к. "Златни пясъци" близо до Варна.

Министър Шишков допълни, че всички строежи, изградени след 2001 г. без строителни книжа, подлежат на премахване. Той посочи, че има налични сателитни снимки, които показват, че теренът е бил незастроен през 2019 г., а към 2025 г. вече са изградени множество сгради.

"Имаме три удостоверения за търпимост с невярно съдържание. Всички институции са с широко затворени очи. Очакваме от две институции - община Варна и прокуратурата - да си свършат работата. Надяваме се, че ще бъдат наказани истинските виновници. Не може това нещо да бъде организирано от един служител в общинска администрация", посочи министър Шишков.

Той заяви още, че по случая има преписка в ДНСК, откъдето жалбата е препратена към Община Варна, тъй като тя е компетентният орган по отношение на незаконното строителство.

"През 2005 г. имотът е бил държавна собственост - на Министерството на земеделието, и през същата година е заменен за частен имот някъде на друго място. По способа на заменките става частна собственост, но съгласно закона не може да бъде променено неговото предназначение. На 23 октомври 2023 г. служители на горското стопанство правят проверка и се установява, че се извършва незаконна сеч и строителство", каза от своя страна и министърът на земеделието Пламен Абровски.

