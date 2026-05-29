Президентът Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК

Във връзка с изтеклия мандат на членовете на Централната избирателна комисия, на основание чл. 46, ал. 4 от Изборния кодекс, президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание, на които те ще представят своите номинации за състава на ЦИК, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Публичното изслушване на предложенията, направени от парламентарно представените формации, ще се проведе на 9 юни.

Със свой указ Йотова утвърди правила за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК.

Правилата могат да бъдат намерени на интернет страницата на президентството.