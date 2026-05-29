От ГЕРБ скочиха на Радев: Да не си служи с лъжи за дефицита

“Ще призова премиера Румен Радев да не си служи с лъжи и неверни интерпретации на факти и данни”, каза бившият министър на финансите Теменужка Петкова.

"Процедурата по свръх дефицит не касае 2025 г., а 2026 г. - и това не е случайно. Всички си спомняте, че нямаше възможност да бъде приет Бюджет 2025, а Министерството на финансите не можеше да предостави доклад за напредъка по националния фискално-структурен план. Разходите, които последвалото служебно правителство извърши бяха в сериозни размери, и това всичко доведе до невъзможност да се контролират финансите на държавата. За 2025 г. дефицитът е 3.5% по данни уточнени с Евростат", каза още депутатът от ГЕРБ.

Петкова добави, че за 2025 година България е спазвала изискванията за дефицит. “Не е хубаво Радев да започва своя път в изпълнителната власт с лъжи”.

"Категорично неверни са твърдения на Радев, че сме манипулирали данните, за да влезе България в еврозоната. Още повече на фона на вчерашните поздравления, които премиерът Радев прие от Урсула фон дер Лайен във връзка с членството на страната ни. Данните, с които България влезе в еврозоната, са на база анализ и проверка на изпълнението на бюджета за 2024 г. Всички тези данни се проверяват от Евростат и НСИ”, каза още Петкова.

"Тази мантра се използваше в хода на предизборната кампания, но вече идва време за реални действия и управление. И не е хубаво премиерът Радев да оправдава очевидно свои бъдещи действия, свързани с бюджета за 2026 г.", каза още депутатът от ГЕРБ.