Петкова: Правителството ще индексира заплатите с 5%

Не сме чакали Асен Василев да ни подсети, категорична е тя

15.01.2026 | 17:07 ч. 20
БГНЕС

БГНЕС

Правителството ще индексира еднократно възнагражденията на всички с пет процента, заяви на брифинг финансовият министър в оставка Теменужка Петкова.

Тя припомни, че в пленарна зала Асен Василев е направил предложение да бъде включен текст с възможността за индивидуално и еднократно индексиране на възнагражденията с размера на годишната инфлация към 31 декември 2025 г.

Петкова уточни, че ръководеното от нея ведомство е предприело необходимите мерки и е отправило официално запитване до НСИ.

“Информацията, която днес получихме, показва, че индексът на потребителските цени към 31 декември 2025 г. е 5%, а хармонизираният индекс на потребителските цени, по който се измерва инфлацията във всички държави членки в ЕС, е 3,5%. Правителството ще приложи по-благоприятния режим за българските граждани и ще индексира еднократно възнагражденията на всички с 5 процента”, обясни министърът е оставка.

Петкова използва възможността, за да отговори на нападките на Асен Василев и припомни, че по времето, когато той е бил финансов министър на страната през 2022 г., инфлацията в България според индекса на потребителските цени е била 16,9%, докато инфлацията в ЕС по същото време е била 14,3 процента.

“Не сме чакали Асен Василев да ни подсети, готвим вече решението на правителството”, отсече Петкова.

“През 2025 г. спрямо 2024 г. ръстът на минималната работна заплата е 15,4 процента, а на средната за 2025 г. е 11,8 процента. Тук не може да се говори за обедняване на българските граждани, а напротив – виждате какъв е процентът на инфлацията и какъв е ръстът на възнагражденията”, каза още Петкова.

