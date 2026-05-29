Проф. Румяна Коларова: Факт е, Радев има тежко наследство

Надявам се, че ще поеме отговорността, добави политологът

29.05.2026 | 14:58 ч. 1
Според проф. Румяна Коларова фактът, че премиерът Румен Радев акцентира върху мониторинга означава, че до този момент плана на мнозинството и правителството на "Прогресивна България" е да не ограничат дефицита, защото санкции може да се наложат върху приет бюджет.

"Правителството и мнозинството трябва да приемат бюджет и според мен това е едно съобщение, че този бюджет няма да се вмести в изискванията на ЕК. Той предварително прехвърля отговорността върху предишните управляващи. Факт е, че има тежко наследство. Въпросът е дали правителството на Радев ще предприеме мерки веднага, сега с този бюджет или ще го отложи, като се страхува от негативните последици, които неизбежно ще има", каза в интервю за БНР проф. Коларова.

Според нея големият въпрос е, дали искат те да платят цената за непопулярните мерки.

"Дали искат да платят цената сега или ще го отложат за септември т. г. Надявам се Радев да вземе смело решение да поеме отговорността и да понесе неизбежно щетата на своята популярност – над 40% е одобрението за кабинета. Сега е моментът да се тръгне към тези непопулярни мерки. Но не съм сигурна, че имат смелостта и готовността да го направят”.

 

Румен Радев правителство мониторинг реформи Румяна Коларова
