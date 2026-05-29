ДБ: Радев да предложи реформи, а не оправдания и нов дълг

"Предрекохме още през 2025 г., че ще влезем в процедура за свръхдефицит, когато беше ясно, че дефицитът няма да е 3%. Но очакването от "Прогресивна България" е да бъдат взети конкретни мерки и да бъде предложен бюджет да влезем в 3% рамки. Това, което ни казва сега Румен Радев изглежда като оправдание за това, че и тази година ще сме извън 3 процента и ще теглим нов огромен дълг, вместо да има нужните реформи за да влезем в 3-те процента и да се стремим в следващите години към балансиран бюджет, още повече, че правителството така или иначе трябва да представи в 4-годишната бюджетна рамка".

Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред журналисти в кулоарите на парламента.

Той е категоричен, че дефицитът трябва да бъде ограничен още тази година до 3 на сто и тази цел трябва да обедини всички политически сили. "Всичко останало са оправдания и уплах да се извършат истински реформи и просто да се изтегли по-голям дълг, което, меко казано, ние не възприемаме", каза Мирчев.

Той напомни, че протестите през декември свалиха правителството точно за това - "защото се крадеше много, защото липсваха реформи, заложени в бюджета за 2026 и защото бюджетът беше направен така, че да обслужва мрежата от фирми на ГЕРБ и ДПС". И че Румен Радев и "Прогресивна България" са дошли на власт с много ясна заявка за реформи, но след бомбастичните думи в началото има отдръпване от тези ангажименти.

Зам.-председателят на “Демократи за силна България” Йордан Иванов припомни на правителството, че "Демократична България" е внесла в парламента пакет от десни мерки, които могат да направят така, че да не сме в процедура по свръхдефицит.

"На първо място – поетапно освобождаване на пенсионерите от МВР. На второ място – държавните служители да започнат да си плащат осигуровките, както всички български граждани. На трето място – реформа на цялата администрация в държавата. Изграждане на електронна администрация, която да служи на бизнеса, да служи на българските граждани и преструктуриране на голямата партийна администрация. Това е една малка част от десните мерки, които ние предлагаме, и които ще защитаваме в рамките на настоящата бюджетна процедура, защото не приемаме съждението, че България трябва да тегли още заеми. Най-малко заради честното отношение към всички граждани, които организираха данъчен бунт на ГЕРБ и ДПС-Ново начало, които искаха точно това – да се теглят заеми", каза Иванов.