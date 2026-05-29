Рашков: Радев да оповести информацията от ДАНС за Олег Неврозов

Имам информация, но тя не е потвърдена, каза депутатът

29.05.2026 | 14:43 ч. 2
БГНЕС

“Олег Неврозов намира ли се в България в момента? Задаваме си въпроси дали вчера в късните следобедни часове или надвечер не е напуснал страната през някой от северните гранични контролни пунктове в България и в момента дали се намира в България, или все още не се е завърнал в страната?”, попита пред журналисти в кулоарите на НС депутатът от ПП Бойко Рашков.

Народният представител поясни, че има информация в тази посока, която до момента е непотвърдена. 

“Във връзка с изгонването на Олег Невзоров е провеждано съвещание в централата на Държавна агенция “Национална сигурност", на което е присъствал един високопоставен служител, който на практика е внесъл предложението аргументирано, мотивирано и т.н. Неясно защо, макар че има известни отговори и в тази насока, само след няколко дни, след произнасянето на тази заповед от председателя на ДАНС, е издадена друга, с която първата се отменя", отбеляза Рашков.

Според него длъжностните лица, които сега ръководят ДАНС, както и премиерът Румен Радев следва да отговорят на въпроса какви са били данните и фактите, за да се издаде заповед за изгонване на Олег Невзоров от страната, тъй като това може да стане само ако е имало информация и данни, че националната сигурност на България е била застрашена. 

“В противен случай тази заповед не би следвало да се издаде, би била незаконна. И, второ, какви мотиви, каква информация е постъпила няколко дни по-късно, т.е. все едно вече няма опасност за националната сигурност от действията, поведението на Невзоров, за да се отмени тази първа заповед", допълни Рашков. 

По думите му по тези въпроси дължи отговор сегашният премиер на България Румен Радев, който има достъп до тази информация, ръководи пряко по силата на закона ДАНС, може лесно да получи тази информация от Станчо Станев и да я публикува в пространството. 

