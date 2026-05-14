Рашков: Няма хипотеза, според която политик да е заплашван 20 години

Бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков коментира свалената охрана на лидерите Бойко Борисов и Делян Пеевски.

“Крайният резултат от свалянето на охраната е такъв, какъвто съответства на заявените ни политически намерения много преди изборите във връзка с неработещата или слабо работещата съдебна система. Причината за това стана, че някои граждани не попадаха под принципа на равенство с другите политици. В живота почти няма такава хипотеза, според която един политик да е застрашен повече от 20 години”, каза Рашков пред bTV.

Той е на мнение, че информация за застрашеност излиза постоянно. “Работата в комисията е безконтролна. В тази комисия няма кой да проверява сигналите дали заплахите са основателни или не”, каза още депутатът от ПП.

Рашков добави, че той лично е установявал злоупотреби. Според него в момента този проблем се неглижира от страна на сегашното мнозинство.

“Ние никога не сме отричали нуждата от защита на застрашени лица, но когато тя е обоснована. Още повече, че тази защита струва огромнен финансов ресурс на българските данъкоплатци. Обществото може би има нужда да знае какви са тези заплахи и от кого идват”, каза бившият МВР министър.

“Да, управляващите решиха проблема бързо, но прави впечатление, че веднага след това изчезнаха заплахите срещу тези две лица. Във времето назад е възможно да е имало данни за заплаха, въпросът е как тази тричленка реши, че заплаха вече няма. В същото време 2 млн. евро вече изтичат”, коментира Рашков.

Правна комисия

“Усилията на колегите в правната комисия в момента трябва да се подкрепят. Има взаимно разбиране за обективната потребност на обществото, че трябва да има нов ВСС, каза още Рашков. Той добави, че Пепи Еврото и Мартин Божанов са продукт на властта на Борисов, Цацаров, Гешев и Сарафов.

“Ние с огромната съпротива на ДПС и ГЕРБ не успяхме да проучим изцяло този въпрос, защото връзките на управляващите с този подземен свят останаха неразкрити. На обществото се дължи разкриването на тези нелегални връзки. Прокуратурата трябва да вземе отношение, защото става дума за огромни престъпления. Да изтекат всички давностни срокове ли целят в прокуратурата?, попита Рашков.

“Една от първите политически грешки на Радев бе тази, че човекът, поставен на мястото на освободения от ръководството на ДАНС Деньо Денев (Станчо Станев - бел. ред.) е неподходящ. Никога не се е занимавал с контраразузнавателна дейност. Това е изключително тежка политическа грешка на Радев”, на мнение е Рашков.