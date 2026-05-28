Наркодилър опита да подпали фургон с близо 12 кг дрога за Черноморието

Специализирана полицейска операция на ОДМВР – Бургас разби наркодепо край морския град, при което са иззети близо 12 килограма наркотични вещества, предназначени за разпространение по Южното Черноморие. Задържан е 39-годишен криминално проявен мъж от квартал „Рудник"*, който според разследващите е действал на по-високо ниво в йерархията на наркоразпространението.

Според "Флагман" това е небезизвестният Васил Симов.

Акцията е проведена в местност край квартал „Рудник", където мъжът използвал фургон като тайник за съхранение на наркотици. По време на операцията той се заключил вътре и направил опит да подпали постройката, за да унищожи следите и наркотичните вещества.

„Лицето прави опит да запали постройката, намирайки се вътре в нея, с цел да унищожи местопроизшествието и забранените вещества. Благодарение на професионалните действия на колегите тези намерения са преустановени", заяви заместник-директорът на ОДМВР – Бургас Денислав Киров.

При претърсването полицаите открили четири вида дрога в особено големи размери – около 10 кг марихуана, близо 2 кг метамфетамин тип „кристал", 260 грама кокаин и *друсан чай.

Началникът на отдел „Криминална полиция" Иван Малинов обясни, че марихуаната е била пакетирана в разфасовки по килограм, обозначени със стикери „Amnesia"** – сорт с високо съдържание на тетрахидроканабинол.

„По първоначални данни всички тези количества наркотични вещества са били предназначени за разпространение по Черноморието", каза Малинов.

Според разследващите задържаният е криминално проявен, с регистрации за наркотици и телесни повреди, както и с две присъди**. Допълнително утежняващо обстоятелство е, че деянието е извършено в изпитателния срок на предишни присъди, отново свързани с наркоразпространение.

От прокуратурата съобщиха, че на мъжа е повдигнато обвинение за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в особено големи размери.

„Предвиденото наказание е от 5 до 15 години лишаване от свобода и глоба от 10 000 до 50 000 лева", заяви наблюдаващият прокурор.

По данни на прокуратурата стойността на иззетите вещества по цени на съдопроизводството възлиза на около 200 000 евро, а на свободния пазар – на около 250 000 евро.

Разследването продължава, като се проверява възможна организирана престъпна схема, а предстои анализ на иззетите телефони, ДНК следи и връзки с дилърска мрежа по Черноморието. Задържаният е оставен в ареста за 72 часа, като прокуратурата ще поиска постоянна мярка „задържане под стража"