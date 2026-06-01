От днес хартиените трудови книжки отиват в историята

Всички работещи на трудов договор вече трябва да са получили от работодателя си окончателно оформена трудова книжка. От днес хартиеният документ, в който за много поколения българи се записваше трудовият стаж, окончателно отива в историята.

Започват да текат и последни месеци за оформяне на

служебните книжки – аналогът на трудова книжка

за държавните служители. Това произтича от промени в Кодекса на труда и в Закона за държавния служител, направени през 2023 г. Част от текстовете предвиждат срокове, изтичащи на 1 юни, а друга част от текстовете влизат в сила именно от днес.

Точно преди година хартиената трудова книжка беше заменена с единен електронен трудов запис в нов регистър на заетостта, администриран от НАП. С това всички данни и обстоятелства, свързани с трудовото правоотношение на работещите вече се въвеждат и съхраняват само в електронен вид.

Работодателите обаче имаха една година – до 1 юни 2026 г., в която да оформят трудовите книжки на служителите, като запишат с цифри и думи продължителността на трудовия стаж, положен от служителя при него към 1 юни 2025 г., припомня Сега. След оформянето й трудовата книжка се връща незабавно на служителя, гласи текстът в Кодекса на труда.

За държавните служители срокът за оформяне на служебната книжка от работодателя

започва да тече от 1 юни и ще е до 31 декември. Тези книжки също задължително се връщат на служителя. Държавните ведомства имаха срок до утре да впишат в регистъра на заетостта всички данни от служебната книжка.

Въпреки че отиват в историята,

трудовите и служебните книжки не бива да се хвърлят.

Според Кодекса на труда книжките, издадени и водени преди 1 юни 2025 г., продължават да бъдат официални удостоверителни документи за вписаните в тях обстоятелства. Затова и Националният осигурителен институт излезе със специална препоръка осигурените лица да съхраняват всичките си трудови книжки до пенсиониране, тъй като може да им се наложи да удостоверят осигурителните периоди, които са записани в тях.