Ебола е неудържим вирус, може да достигне и Бразилия

Епидемията от ебола, която уби до момента около 250 души в Централна Африка, се разпространява по-бързо, отколкото може да бъде доставена медицинска помощ и експертите се опасяват, че е достигнала Бразилия.

Рядък вид фатална болест опустошава Демократична република Конго (ДРК), като досега са регистрирани над 1000 случая.

Благотворителната организация "Лекари без граници“ предупреди: "Никога преди епидемия от ебола не е регистрирала толкова много случаи толкова скоро след обявяването ѝ.“

Д-р Алън Гонзалес, заместник-директор по операциите, каза: "Никой не знае истинския мащаб и тежест на тази епидемия", споделя д-р Алън Гонзалез, зам.-директор на организацияра и добави, че екипите му са "свидетели на реакция, която все още не е настигнала бързото разпространение на епидемията“.

Предполагаеми случаи в Бразилия

Междувременно бразилските здравни власти разследват два предполагаеми случая на ебола.

37-годишен мъж от ДРК е изолиран, след като е показал "симптоми, отговарящи на определението за предполагаем случай“ на ебола, съобщи правителството на щата Сао Пауло. Здравните власти на щата Рио де Жанейро въведоха извънредни мерки, след като мъж от Уганда е проявил "вирусни симптоми“.

Ебола се заразява чрез контакт с телесни течности на заразен човек или диво животно. Симптомите включват гадене, обриви и кървене от ушите, очите, носа и устата.

Настоящият щам е известен като вирус Бундибуджо, за който няма ваксина. Въпреки опасенията, че може да се разпространи в други държави, Световната здравна организация призова държавите да не затварят границите си, тъй като това насърчава пътуващите от горещи точки на заболяването да лъжат при преминаване на контролно-пропускателни пунктове.

Въпреки това, Америка забрани влизането на граждани, които не са граждани на САЩ, от ДРК, Уганда и Южен Судан, а Руанда и Уганда затвориха границите си. Генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус заяви, че подобни действия "обезкуражават прозрачността, която спасява животи“.