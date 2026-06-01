Александра Стеркова, ДБ: Няма невинни по веригата “Баба Алино”

Случаят с местността "Баба Алино" край Варна все повече се заплита и вече не е само строителен казус, а и прокурорско разследване.

В предаването “България сутрин” Александра Стеркова от "Демократична България" коментира, че трябва да се вникне по-дълбоко в казуса с документите и сроковете. Стеркова добави, че невинни по линията няма, а строежът на такъв комплекс не е проста работа, зависеща от един или двама.

Тя уточни, че в казуса контролни функции имат ДНСК и регионалните подразделения, РИОСВ - всички по веригата, и "никой не си е свършил работата".

"Общината е подавала сигнали, но по тях нищо не се е правило. Нашата позиция в ДБ винаги е била да има пълно и обективно разследване. Всички замесени да понесат отговорност, защото по този начин корупцията се разраства без да търпи санкции", каза юристът пред Bulgaria ON AIR.

По думите на Стеркова собственикът е бил изгонен от държавата. “Няколко дни по-късно председателят на ДАНС, който е издал първоначалната заповед, я е отменил. Става въпрос за намеса на всички нива, защо не и на ниво данъчна служба", добави юристът.

Какво може да направи НС по казуса

"Колегата от ДБ Стела Николова е изискала доклада на ДАНС за изгонването на Неврозов в секретното деловодство, ако изобщо има такъв. Ако не бъде получен, ще искаме изслушване на председателя на ДАНС. На обществото се дължи казусът да бъде изсветлен. Управляващото мнозинство и правителството имат достъп до цялата информация, за да го направят", посочи още Стеркова.

Докладът на Европейската комисия относно процедурата по свръхдефицит срещу България се очаква в средата на тази седмица.

"ОТ ДБ предупреждаваме още от началото на 2025 г. за тази възможност, че при толкова раздути харчове и заложени нереалистични приходи - това ще бъде следващата стъпка. Предложихме пакет десни мерки, които да стабилизират бюджета. Те не бяха приети, но ще ги предложим пак", подчерта Стеркова.

Според депутата дефицитът може да бъде управляван и докаран до под 3%.

Съкращенията в сектор "Култура"

"Културата е най-тежко недофинансираният сектор. Тя следва да бъде извадена от подобни съкращения на парче. Имаме механично рязане, зад което не стои анализ. Разходите за култура на държавата са достатъчно ниски, че при такова съкращаване ефектът в бюджета няма да е сериозен", категорична е Стеркова.

Според нея целият Министерски съвет трябва да обяви културата за национален интерес.

