Обвинение за шофьора, помел две жени до Колхозния пазар във Варна

Три дни преди катастрофата той не си е пил лекарствата

01.06.2026 | 15:40 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Окръжната прокуратура във Варна внесе обвинителен акт срещу шофьора, причинил смъртта на две жени при катастрофа, станала на 22 декември миналата година в района на Кооперативния пазар, съобщи говорителят на обвинението Радослав Лазаров.

Той уточни, че повдигнатото обвинение е за пътнотранспортно произшествие, извършено при условията на съзнавана непредпазливост т.е. самонадеяност от страна на шофьора. По думите му, според Закона за движение по пътищата, водачът е длъжен по всяко време да контролира управляваното от него моторно превозно средство, а в случая мъжът не е изпълнил това задължение. 

Поради непредпазливост на тротоар той е причинил смъртта на две пешеходки, допълни Лазаров. По думите му наблюдаващият делото прокурор е приел, че инцидентът е станал при съзнавана непредпазливост, защото шофьорът е страдал от епилепсия, а поне три дни преди катастрофата не е приемал лекарствата, които задължително е трябвало да пие ежедневно. 

Това обстоятелство е установено чрез експертиза, която показва липсата на съответна съставка в кръвната проба на шофьора, уточни Ларазов.
Според прокуратурата единствено щастлива случайност е предотвратила още по-тежки последици. По данни на разследването, ако вследствие на епилептичния пристъп автомобилът се е отклонил наляво вместо надясно, е било възможно възможно да има значително повече жертви и много по-тежък фатален резултат.

Наказанието, което шофьорът би могъл да получи, ако бъде признат за виновен, е лишаване от свобода от 10 до 15 години. Лазаров каза още, че защитата на мъжа би могла да изяви желание делото да се гледа в условията на съкратено съдебно следствие. 

