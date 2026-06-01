Обвинение за шофьора, помел две жени до Колхозния пазар във Варна

Окръжната прокуратура във Варна внесе обвинителен акт срещу шофьора, причинил смъртта на две жени при катастрофа, станала на 22 декември миналата година в района на Кооперативния пазар, съобщи говорителят на обвинението Радослав Лазаров.
Той уточни, че повдигнатото обвинение е за пътнотранспортно произшествие, извършено при условията на съзнавана непредпазливост т.е. самонадеяност от страна на шофьора. По думите му, според Закона за движение по пътищата, водачът е длъжен по всяко време да контролира управляваното от него моторно превозно средство, а в случая мъжът не е изпълнил това задължение.
Поради непредпазливост на тротоар той е причинил смъртта на две пешеходки, допълни Лазаров. По думите му наблюдаващият делото прокурор е приел, че инцидентът е станал при съзнавана непредпазливост, защото шофьорът е страдал от епилепсия, а поне три дни преди катастрофата не е приемал лекарствата, които задължително е трябвало да пие ежедневно.
Това обстоятелство е установено чрез експертиза, която показва липсата на съответна съставка в кръвната проба на шофьора, уточни Ларазов.
Според прокуратурата единствено щастлива случайност е предотвратила още по-тежки последици. По данни на разследването, ако вследствие на епилептичния пристъп автомобилът се е отклонил наляво вместо надясно, е било възможно възможно да има значително повече жертви и много по-тежък фатален резултат.
Наказанието, което шофьорът би могъл да получи, ако бъде признат за виновен, е лишаване от свобода от 10 до 15 години. Лазаров каза още, че защитата на мъжа би могла да изяви желание делото да се гледа в условията на съкратено съдебно следствие.