ГЕРБ-СДС: Не виждаме смисъл от мерките, субсидиите са "чук за демокрацията"

Деница Сачева коментира, че парламентарната група на ГЕРБ-СДС няма да подкрепи предложените мерки от правителството поради няколко причини.

Преди началото на извънредното заседание на комисията по бюджет и финанси Сачева припомни, че през изминалия мандат от ГЕРБ са поискали пътна карта относно развитието на пенсионната система в следващите години и продължават да настояват такава да бъде изготвена и внесена за разглеждане в Народното събрание.

“Не може мерките в бюджета да започват с промени, свързани с най-уязвимите. Следва се една интересна тенденция, тъй като на 24 май се обяви орязването на разходи за културата, а на 1-и юни стана дума за майчинството, а пък от 1-и юли вече няма да има COVID добавки. Решението да не се осъвременяват COVID добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 млн. евро, или това са шест плащания по “Боташ“, коментира Сачева.

Според нея едва ли някой български гражданин ще се съгласи, че по този начин се решават бюджетните проблеми на държавата.

Партийните субсидии

Що се отнася до партийните субсидии, Сачева заяви, че отново говорим за “бюджетни трохи“ и определи това като “политически чук за демокрацията“.

“Спестяванията за бюджета отново ще бъдат в размер на около 3 млн. евро, а това са още шест плащания по “Боташ“, но очевидно борците срещу олигарсите очакват олигархията да финансира партиите. Групата на Радев се бори с парламентарната демокрация, а не я утвърждава, защото се взима кислорода на опозицията, докато очевидно управляващите имат намерението да дишат основно през държавния апарат. Ние ще гласуваме против тези мерки”, поясни още Сачева.

Новият дълг на страната

Като бивш министър на финансите Теменужка Петкова коментира темата за външния дълг на страната. Тя беше категорична, че от ГЕРБ-СДС няма да подкрепят и мярката, свързана с тегленето на нов дълг от 3,8 милиарда евро.

“Предложението за теглене на нов дълг от 3,8 млрд. евро противоречи на Закона за публичните финанси, тъй като няма приет годишен закон за бюджета, а в такива случаи не може да се поема нов дълг. Може да се поема дълг само до размера на дълга, който трябва да бъде рефинансиран през съответната година. Отделно от това, Министерски съвет и в частност Министерството на финансите е това, което определя годишния лимит за дълга; народните представители могат да правят предложения между първо и второ четене в рамките на годишния закон за бюджета, но няма как народни представители да определят какъв дълг е необходим, както сега са решили, че трябва да бъде 3,8 милиарда евро”, разясни Петкова.

В заключение Сачева заяви, че не вижда никакъв обществен смисъл от мерките, които досега биват предлагани от управляващите.