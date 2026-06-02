Икономисти за свърхдефицита: Не бива да плашим хората

Очакваното решение на Европейската комисия за откриване на процедура по свръхдефицит срещу България предизвика дискусия относно състоянието на публичните финанси и необходимите мерки през следващите години.

По думите на икономиста доц. Косьо Стойчев няма нищо стряскащо в процедурата и тя не е наказателна. “Не бива да плашим хората. По никакъв начин не трябва да се създава стрес в обществото. Процедурата е свързана с това, че страната реално ще подлежи на специален мониторинг", заяви икономистът в студиото на "България сутрин".

Според доц. Стойчев стремежът към изпълнение на критериите за членство в еврозоната е довел до представяне на икономическите данни по начин, който е позволил страната да покрие изискванията. По думите му сега пред България стои задачата да убеди Европейската комисия, че съществуващите отклонения могат да бъдат овладени без сериозни последствия.

Фискалната дисциплина

Икономистът Преслав Райков добави, че такава процедура е нормална за всички държави, които трябва да отговарят на критериите за бюджетен дефицит и дълг. “В определена степен тя е полезна, защото представлява регулаторен механизъм. Представете какво би се случило без подобен контрол”.

Според него периодът на "финансов инженеринг" вече е достигнал своите граници и реалните икономически показатели не могат повече да бъдат прикривани. Според него новото управление трябва ясно да признае реалното състояние на финансите и да представи конкретен план за ограничаване на дефицита.

Причини за натрупването на дефицит

В анализа си доц. Стойчев посочи, че през последните години България е поставила като национален приоритет увеличаването на доходите. Според него този процес не е бил съпроводен с достатъчен ръст на производителността, инвестициите и ефективността на икономиката. Така разходите за труд са се увеличили значително по-бързо от икономическите резултати, което е довело до натиск върху бизнеса и цените.

Пред Bulgaria ON AIR Райков акцентира върху структурните дисбаланси в икономиката. Икономистът отбеляза, че през последните години България е генерирала и вътрешен инфлационен натиск чрез административно повишаване на доходите и намеси на отделни пазари.

По думите му потреблението продължава да расте, което показва, че икономиката все още разполага с ресурс, но той трябва да бъде управляван по-устойчиво.

Икономистите са на мнение, че правителството няма възможност пряко да контролира цените.

Според Райков подобни опити не водят до трайни резултати, а усилията трябва да бъдат насочени към подобряване на икономическата среда, привличане на инвестиции и повишаване на производителността. Относно препоръките, които Европейската комисия се очаква да отправи към България, доц. Стойчев прогнозира, че те ще бъдат изпълними и вероятно ще са свързани с бюджетната политика и фискалната дисциплина.

